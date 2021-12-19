«Фенербахче» сыграет на своем поле против «Бешикташа» в рамках 17-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 19 декабря в Стамбуле, начало — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фенербахче»

«Фенербахче» занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав в 16-ти матчах 27 очков. Отставания от «Трабзонспора», который лидирует, составляет уже 12 очков.

В восьми предыдущих матчах чемпионата «Фенербахче» одержал только две победу, одну из них — над «Галатасараем», который и вовсе идет девятым сейчас.

Между тем, в прошлом туре «Фенербахче» проиграл на выезде «Газиантепу» (2:3), прервав серию из четырех матчей без поражений (две победы и две ничьи).

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«Фенербахче» забивал во всех домашних матчах текущего чемпионата Турции.

«Бешикташ»

«Бешикташ» тем временем находится на седьмой строчке после 16-ти сыгранных матчей, в которых набрал 24 очка.

Вопреки ожиданиям, «Бешикташ» очень слабо проводит текущий сезон. Настоящим разочарованием стало выступление команды в групповом этапе Лиги чемпионов. «Бешикташ» проиграл все шесть матчей и пропустил 19 мячей.

Вскоре после поражения от дортмундской «Боруссии» в заключительном туре главный тренер Серген Ялчин подал в отставку, и это вряд ли кого-то удивило.

В чемпионате Турции у «Бешикташа» до недавнего времени была серия из пяти матчей без побед (четыре поражения и ничья), которую удалось прервать в игре с «Кайсериспором» (4:2).

«Бешикташ» одержал всего лишь одну победу в семи гостевых матчах чемпионата Турции.

Прогноз и ставка

На «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 2.28, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Бешикташа» — за 3.40.

Обе команды не впечатляют, но есть ощущение, что «Фенербахче» все-таки чуть-чуть лучше сейчас.

Ставка — победа «Фенербахче» за 2.28.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Фенербахче» больше 1,5 за 1.96.