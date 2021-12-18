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    «Быки» продолжат свой путь к топ-4

    «РБ Лейпциг» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионат Германии, 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Арминия»
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    Беньямин Хенрикс
    В 17-м туре чемпионата Германии по футболу «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Арминией». Игра состоится 18 декабря и начнется в 17:30 по мск. «РБ Лейпциг» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Декабря 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 17:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
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    Коэффициенты на матч РБ Лейпциг — Арминия

  • 1
  • 1.20
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  • 6.80
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    «РБ Лейпциг»

    В начале месяца на пост «Лейпцига» пришел экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. И под его руководством коллектив успел дома разгромить 4:1 «Боруссию» М и сыграть вничью на выезде с «Аугсбургом» 1:1.

    Перед эти «быки» проиграли три поединка подряд в рамках чемпионата страны, уступив в данном отрезке на своем поле 1:3 «Байеру», а также в гостях 0:2 «Хоффенхайму» и 1:2 «Униону».

    С 22 зачетными пунктами «красно-белые» разместились только на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги, но от топ-4 отстают всего на пять очков.

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    В родных стенах в текущем первенстве «РБ Лейпциг» набрал львиную долю своих пунктов, 18 из 22, выиграв шесть раз при двух поражениях.

    «Арминия»

    «Арминие» уготована борьба за сохранение прописки в элите. Сейчас она с 13 очками идет в зоне вылета, находясь на расстоянии четырех баллов от безопасной строки.

    Билефельдцы в текущем первенстве выиграли только дважды. Еще в данном чемпионате они семь раз играли вничью и столько же раз терпели неудачи.

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  • 14/12/2021

    • В минувшем туре чемпионата «синие» смогли нанести домашнее поражение «Бохуму» со счетом 2:0, тем самым они прервали свою 4-матчевую безвыигрышную серию, где по два раза играли вничью и уступали.

    Только пять балов из 13 «Арминия» добыла вне родных стен, раз победив при двух мировых исходах и четырех неудачах.

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    В минувшем сезоне «Лейпциг» дважды одолел «Арминию» — 2:1 дома и 1:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «РБ Лейпциг» — 1.24, победа «Арминии» — 14.00, ничья — 6.65.

    Прогнозируем, что «быки» дома добудут уверенную викторию и продолжат сокращать отставание от зоны Лиги чемпионов.

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    «РБ Лейпциг» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» продолжат свой путь к топ-4
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