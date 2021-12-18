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    Удержится ли «Хоффенхайм» в зоне Лиги чемпионов?

    «Хоффенхайм» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 2.30) и ставки на футбол, чемпионат Германии, 18 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Боруссия» М
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    «Хоффенхайм» не проигрывает пять последних матчей
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле против «Боруссии» М в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 18 декабря в Зинсхайме, начало — в 17:30 мск. «Хоффенхайм» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» за 16 туров чемпионата Германии набрал всего на одно очко меньше, чем третий «Байер», и находится так же на одну позицию ниже в турнирной таблице — 4-е место.

    При этом коллектив опережает пятый в таблице «Фрайбург» на один балл. Тем самым борьба за Лигу чемпионов в Бундеслиге обострилась донельзя.

    За последние семь матчей «Хоффенхайм» лишь раз потерпел поражение от «Бохума» (0:2), а в пяти играх уверенно побеждал.

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    Команда выиграла четыре матча кряду до последнего тура, в котором разошлась миром как раз с конкурентом «Байером» (2:2).

    «Боруссия» М

    Как ни странно, но «Боруссия» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 16 туров она с 18 очками идет 13-й, опережая зону переходных матчей всего лишь на один пункт.

    «Жеребята» провалили старт первенства, проиграв три из четырех первых игр. Однако затем они наладили свою игру и за последующие семь встреч первенства потерпели только одно фиаско при четырех выигрышах и двух мировых.

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  • 13/12/2021

    • А вот в последних четырех игровых днях гладбахцы только уступали, причем три раза с крупных счетом. За эти игры они пропустили 14 мячей.

    В прошлом туре их уже с минимальной разницей победил «Айнтрахт» 2:3 на выезде. С учетом тяжелого выезда, есть сомнения, что клуб избежит пятой кряду неудачи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

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    «Хоффенхайм» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Хоффенхайм» в зоне Лиги чемпионов?
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