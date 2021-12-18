«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» за 16 туров чемпионата Германии набрал всего на одно очко меньше, чем третий «Байер», и находится так же на одну позицию ниже в турнирной таблице — 4-е место.
При этом коллектив опережает пятый в таблице «Фрайбург» на один балл. Тем самым борьба за Лигу чемпионов в Бундеслиге обострилась донельзя.
За последние семь матчей «Хоффенхайм» лишь раз потерпел поражение от «Бохума» (0:2), а в пяти играх уверенно побеждал.
Команда выиграла четыре матча кряду до последнего тура, в котором разошлась миром как раз с конкурентом «Байером» (2:2).
«Боруссия» М
Как ни странно, но «Боруссия» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 16 туров она с 18 очками идет 13-й, опережая зону переходных матчей всего лишь на один пункт.
«Жеребята» провалили старт первенства, проиграв три из четырех первых игр. Однако затем они наладили свою игру и за последующие семь встреч первенства потерпели только одно фиаско при четырех выигрышах и двух мировых.
А вот в последних четырех игровых днях гладбахцы только уступали, причем три раза с крупных счетом. За эти игры они пропустили 14 мячей.
В прошлом туре их уже с минимальной разницей победил «Айнтрахт» 2:3 на выезде. С учетом тяжелого выезда, есть сомнения, что клуб избежит пятой кряду неудачи.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех гостей оценивается в 3,20, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — «Хоффенхайм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.