«Ковентри Сити» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. «Ковентри Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» в нынешнем сезоне пытается попасть в стыки. Впрочем, пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 7 месте.

В минувшем туре «Ковентри Сити» на выезде разжился одним баллом. Ничья с «Хаддерсфилдом» (1:1) была добыта в самом эндшпиле встречи.

Причем последняя победа команды датирована еще началом ноября. Разумеется, в этом поединке хозяева явно намерены прервать неудачный сериал.

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К слову, со «Сток Сити» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних матчей «Ковентри Сити» выиграл трижды при одной неудаче.

«Сток Сити»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь удачно. Впрочем, в топ-шестерку «Сток Сити» уже вернулся, причем во многом за счет удачного ноябрьского отрезка.

Правда, в этот промежуток вместились и две подряд неудачи. С «Бристоль Сити» и «Блэкберном» команда совладать не смогла: два раза по 0:1.

К слову, в минувшем туре «Сток Сити» потерял очки в родных стенах. Сухая мировая с «Мидлсбро» может аукнуться на финише.

«Сток Сити» традиционно надежен в обороне. В 22 матчах команда пропустила 21 мяч. Правда, забито всего 26 голов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри Сити» за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Сток Сити» — за 3.25.

«Ковентри Сити» нестабилен, но удачно играют со «Сток Сити».

Гости проводят продуктивный цикл , и намерены закрепиться в зоне стыков.

«Сток Сити» монолитен в обороне, да и в атаке имеет свои козыри. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 3.25.