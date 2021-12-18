ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» Победа на классе. Несмотря на потери, «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» Серхио АгуэроЛегенда АПЛ. Агуэро грустно завершил карьеру Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • 00:53
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 00:40
    • «Челси» сыграл вничью с «Эвертоном»
  • 20:53
    • Россия одолела Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
  • 22:56
    • Клубы АПЛ хотят приостановить чемпионат до 15 января
  • 21:14
    • Итоги жеребьевки Лиги наций-2022/23: Германия сыграет с Англией, Италией и Венгрией
  • 20:46
    • Cборная России узнала соперников по Лиге наций
  • 20:29
    • Ваноли подписал контракт со «Спартаком»
    Все новости спорта

    «Ковентри Сити» покинет поле на щите?

    «Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз, ставка (к. 3.25) на футбол, Чемпионшип, 18 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на Ковентри Прогнозы на Сток Сити
    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Сток Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Густаво Хамер
    «Ковентри Сити» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 18:00 мск. «Ковентри Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри Сити»

    «Ковентри Сити» в нынешнем сезоне пытается попасть в стыки. Впрочем, пока эти амбиции не подкрепляются результатом, ведь команда находится на 7 месте.

    В минувшем туре «Ковентри Сити» на выезде разжился одним баллом. Ничья с «Хаддерсфилдом» (1:1) была добыта в самом эндшпиле встречи.

    Причем последняя победа команды датирована еще началом ноября. Разумеется, в этом поединке хозяева явно намерены прервать неудачный сериал.

    Все прогнозы на футбол

    К слову, со «Сток Сити» команда традиционно играет успешно. Из пяти последних матчей «Ковентри Сити» выиграл трижды при одной неудаче.

    «Сток Сити»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь удачно. Впрочем, в топ-шестерку «Сток Сити» уже вернулся, причем во многом за счет удачного ноябрьского отрезка.

    Правда, в этот промежуток вместились и две подряд неудачи. С «Бристоль Сити» и «Блэкберном» команда совладать не смогла: два раза по 0:1.

  • Новый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте
  • Все подробности смены тренера в московском «Спартаке»
  • Вчера

    • К слову, в минувшем туре «Сток Сити» потерял очки в родных стенах. Сухая мировая с «Мидлсбро» может аукнуться на финише.

    «Сток Сити» традиционно надежен в обороне. В 22 матчах команда пропустила 21 мяч. Правда, забито всего 26 голов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри Сити» за 2.30, на ничью за 3.25, а на «Сток Сити» — за 3.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ковентри Сити» нестабилен, но удачно играют со «Сток Сити».

    Гости проводят продуктивный цикл, и намерены закрепиться в зоне стыков.

    «Сток Сити» монолитен в обороне, да и в атаке имеет свои козыри. Наши прогноз и ставка — Победа «Сток Сити» с коэффициентом 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Флорида — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Айлендерс — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Миннесота — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Финикс — Вашингтон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Канада — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Звонарева — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Бавария — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Салернитана — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ковентри Сити» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (3.25), статистика, коэффициенты матча 18.12.2021. Прогнозы на футбол. «Ковентри Сити» покинет поле на щите?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры