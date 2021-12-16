В матче 16 тура плей-офф китайской Суперлиги состоится встреча команд «Гуанчжоу» и «Хэбэй». Она назначена на 16 декабря 13:00 по мск. «Гуанчжоу» — «Хэбэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу»

«Китайские тигры» находятся на 4 позиции в таблице плей-офф. После 15 матчей в чемпионате команда набрала 9 побед, 3 ничьи и 3 поражения. От зоны азиатской Лиги чемпионов ее отделяет всего один балл.

В прошлом туре «Гуанчжоу» проиграл впервые за 5 выступлений в чемпионате. Коллектив проиграл на выезде со счетом 0:1 «Бэйцзин Гоань». До этого у команды было 4 победы подряд, если не считать фиаско в поединке Кубка от «Циндао Юс Айленд» (0:1).

В концовке регулярного чемпионата «Гуанчжоу» разгромил «Циндао» со счетом 5:0 и «Чунцин Атлетик» с результатом 5:1.

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В прошлом сезоне хозяева дошли до финала плей-офф, где по сумме двух матчей проиграли «Цзянсу Сунин» 1:2.

«Хэбэй»

Про гостей можно сказать, что они «запрыгнули в последний вагон», когда в группе B раздавались путевки в плей-офф. Команда заняла 4 место в группе, опередив «Шанхай Шэньхуа» на одно очко.

Регулярный чемпионат «Хэбэй» завершил ничьей «Уханем» (1:1) и победой над «Шанхай Порт» с минимальным результатом 1:0.

В октябре «Хэбэй» проиграл в матче Кубка футбольной ассоциации, уступив «Шэньси» со счетом 0:1. В плей-офф команда стартовала с крупного фиаско со счетом 0:5 от команды «Шаньдун Тайшань».

В таблице «красные» занимают предпоследнее 7 место с 23 очками на счету. За 5 последних матчей чемпионата они набрали лишь 5 очков.

Прогноз и ставка

Хозяева выставлены букмекерами в качестве фаворита с коэффициентом 1.35. Победа «Хэбэя» оценена котировкой 7.90. На ничью конторы дают возможность поставить с коэффициентом 5.50.

«Гуанчжоу» лучше смотрелся в матче групповой стадии. В очных поединках с «Хэбэем» коллектив выиграл 5 раз подряд, так что неудивительно, что его считают фаворитом.

В четырех из пяти очных матчей против этого соперника «Гуанчжоу» побеждал с отрывом в 2 и более голов. Поставить на победу хозяев с форой -1.5 можно с коэффициентом 1.92.