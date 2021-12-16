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    «Гуанчжоу» исправится за провальный старт плей-офф

    «Гуанчжоу» — «Хэбэй». Прогноз (к. 1.92) и ставки на футбол, Суперлига, 16 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу» — «Хэбэй»
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    Футболисты «Гуанчжоу»
    В матче 16 тура плей-офф китайской Суперлиги состоится встреча команд «Гуанчжоу» и «Хэбэй». Она назначена на 16 декабря 13:00 по мск. «Гуанчжоу» — «Хэбэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу»

    «Китайские тигры» находятся на 4 позиции в таблице плей-офф. После 15 матчей в чемпионате команда набрала 9 побед, 3 ничьи и 3 поражения. От зоны азиатской Лиги чемпионов ее отделяет всего один балл.

    В прошлом туре «Гуанчжоу» проиграл впервые за 5 выступлений в чемпионате. Коллектив проиграл на выезде со счетом 0:1 «Бэйцзин Гоань». До этого у команды было 4 победы подряд, если не считать фиаско в поединке Кубка от «Циндао Юс Айленд» (0:1).

    В концовке регулярного чемпионата «Гуанчжоу» разгромил «Циндао» со счетом 5:0 и «Чунцин Атлетик» с результатом 5:1.

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    В прошлом сезоне хозяева дошли до финала плей-офф, где по сумме двух матчей проиграли «Цзянсу Сунин» 1:2.

    «Хэбэй»

    Про гостей можно сказать, что они «запрыгнули в последний вагон», когда в группе B раздавались путевки в плей-офф. Команда заняла 4 место в группе, опередив «Шанхай Шэньхуа» на одно очко.

    Регулярный чемпионат «Хэбэй» завершил ничьей «Уханем» (1:1) и победой над «Шанхай Порт» с минимальным результатом 1:0.

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  • 13/12/2021

    • В октябре «Хэбэй» проиграл в матче Кубка футбольной ассоциации, уступив «Шэньси» со счетом 0:1. В плей-офф команда стартовала с крупного фиаско со счетом 0:5 от команды «Шаньдун Тайшань».

    В таблице «красные» занимают предпоследнее 7 место с 23 очками на счету. За 5 последних матчей чемпионата они набрали лишь 5 очков.

    Прогноз и ставка

    Хозяева выставлены букмекерами в качестве фаворита с коэффициентом 1.35. Победа «Хэбэя» оценена котировкой 7.90. На ничью конторы дают возможность поставить с коэффициентом 5.50.

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    «Гуанчжоу» лучше смотрелся в матче групповой стадии. В очных поединках с «Хэбэем» коллектив выиграл 5 раз подряд, так что неудивительно, что его считают фаворитом.

    В четырех из пяти очных матчей против этого соперника «Гуанчжоу» побеждал с отрывом в 2 и более голов. Поставить на победу хозяев с форой -1.5 можно с коэффициентом 1.92.

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    «Гуанчжоу» — «Хэбэй»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.12.2021. Прогнозы на футбол. «Гуанчжоу» исправится за провальный старт плей-офф
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