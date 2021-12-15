В 16-м туре чемпионата Германии по футболу «Байер» в Леверкузене сыграет с «Хоффенхаймом». Игра состоится 15 декабря, начало — 22:30 (мск). «Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» находится среди лидеров чемпионата Германии и занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 27 очков.

В последнем туре Бундеслиги «Байер» потерпел поражение от «Айнтрахта» (5:2), а до этого выдал шикарную серию без поражений в 6-ти матчах чемпионата и Лиге Европы.

Для «Байера» в этой игре ставки более высоки, им нужно реабилитироваться перед болельщиками за последний проигрыш и забрать свои 3 очка.

В этом матче не помогут команде Митчел Баккер, Юлиан Баумгартлингер, Тимоти Фосу-Менса и Джереми Фримпонг.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» за 15-ть туров чемпионата Германии набрал всего на одно очко меньше чем «Байер» и находится так же на одну позицию ниже в турнирной таблице — 4 место. За последние 6 матчей «Хоффенхайм» лишь раз одержал поражение от «Бохума» (2:0), а в остальных играх уверенно побеждал.

В случае победы «Хоффенхайм» обгонит «Байер» и выйдет на третье место в Бундеслиге. Как правило, подопечные Себастьяна Хенесса пропускают, но при этом ухитряются сейчас довольно много забивать.

Пропустят этот матч такие игроки «Хоффенхайма» Эрмин Бичакчич, Якоб Бруун Ларсен, Деннис Гайгер, Флориан Гриллич, Марко Йон и Роберт Сков.

Прогноз и ставка

За победу «Байера» в этом матче букмекеры предлагают коэффициент 1.88, за ничью в основное время 4.20, а на победу «Хоффенхайма» дают — 3.75.

Прогноз — Команды, если брать последние матчи, выдают очень результативные игры. Так, например, как минимум 4 гола забивалось в 4 из 5 последних матчей «Байера» и в трех последних играх «Хоффенхайма». Особенно высокую результативность команды показывают в первом тайме.

Ставка — Общий тотал первого тайма больше 1.5 за 2.14.