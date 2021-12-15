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    «Байер» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, чемпионат Германии 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Хоффенхайм»
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    Эдмонд Тапсоба
    В 16-м туре чемпионата Германии по футболу «Байер» в Леверкузене сыграет с «Хоффенхаймом». Игра состоится 15 декабря, начало — 22:30 (мск). «Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Декабря 2021 года
    Байер
  • Леверкузен
    •  Байер 22:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч Байер — Хоффенхайм

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 4.10
  • Ставка!
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    «Байер»

    «Байер» находится среди лидеров чемпионата Германии и занимает третью строчку турнирной таблицы набрав 27 очков.

    В последнем туре Бундеслиги «Байер» потерпел поражение от «Айнтрахта» (5:2), а до этого выдал шикарную серию без поражений в 6-ти матчах чемпионата и Лиге Европы.

    Для «Байера» в этой игре ставки более высоки, им нужно реабилитироваться перед болельщиками за последний проигрыш и забрать свои 3 очка.

    В этом матче не помогут команде Митчел Баккер, Юлиан Баумгартлингер, Тимоти Фосу-Менса и Джереми Фримпонг.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» за 15-ть туров чемпионата Германии набрал всего на одно очко меньше чем «Байер» и находится так же на одну позицию ниже в турнирной таблице — 4 место. За последние 6 матчей «Хоффенхайм» лишь раз одержал поражение от «Бохума» (2:0), а в остальных играх уверенно побеждал.

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    • В случае победы «Хоффенхайм» обгонит «Байер» и выйдет на третье место в Бундеслиге. Как правило, подопечные Себастьяна Хенесса пропускают, но при этом ухитряются сейчас довольно много забивать.

    Пропустят этот матч такие игроки «Хоффенхайма» Эрмин Бичакчич, Якоб Бруун Ларсен, Деннис Гайгер, Флориан Гриллич, Марко Йон и Роберт Сков.

    Прогноз и ставка

    За победу «Байера» в этом матче букмекеры предлагают коэффициент 1.88, за ничью в основное время 4.20, а на победу «Хоффенхайма» дают — 3.75.

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    Прогноз — Команды, если брать последние матчи, выдают очень результативные игры. Так, например, как минимум 4 гола забивалось в 4 из 5 последних матчей «Байера» и в трех последних играх «Хоффенхайма». Особенно высокую результативность команды показывают в первом тайме.

    Ставка — Общий тотал первого тайма больше 1.5 за 2.14.

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    «Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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