«Кёльн» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 декабря на «Рейн Энерги», начало — 22:30 (мск). «Кёльн» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кёльн»

«Кёльн» достаточно исправно набирают очки в последних играх чемпионата Германии. После проигрыша в Дортмунде «Боруссии»(2:0), «красно-белые» сыграли вничью с берлинским «Унион»(2:2), «Майнцом»(1:1) и «Арминией»(1:1).

Также они разгромили в родных стенах мюнхенскую «Боруссию» — 4:1. В данный момент «Кёльн» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков.

На своём поле эта команда особенно хороша, ибо остаётся единственной, кто до сих пор не проигрывал дома. В родных стенах «Козлы» забивают на протяжении 12-ти игр к ряду и в общей сумме реализовали 29 голов. Довольно хороший уровень.

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В этом матче за «Кёльн» не сыграют Томаш Острак, Марк Ут, Никлас Гауптман, Тимо Хорн и Йонас Эктор.

«Аугсбург»

«Аугсбург» находится не в лучших кондициях. К тому же вся борьба за прописку в Бундеслиге у них впереди. После сенсационной победы над «Баварией» (2:1), «Аугсбург» расписал в Берлине мировую с «Гертой»(1:1). Затем они приняли «Бохум» и оказались слабее — 2:3.

Сейчас «Аугсбург» расположился на 16-ой строчке таблицы, набрав 13 очков.

«Аугсбург» 11 матчей к ряду не проигрывал «Кёльну». Но в апреле «козлы» победили на чужом поле. Перед «Аугсбургом» стоит огромная задача, брать очки по максимуму. Вот и в предстоящей игре им предстоит играть смело, чтоб победить.

В списке травмированных за «Аугсбург» значатся Тобиас Штробль, Цивейя, Альвред Финнбогасон, Феликс Удуохай, Рис Оксфорд и Джеффри Гауэлеу.

Прогноз и ставка

На «Кёльн» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 4.34, а победу «Аугсбурга» — за 5.05.

Прогноз — Команды с разными задачами на сезон, но с одной мыслью на матч — победить. Но есть текущая форма команд, которая явно указывает на то, что они сейчас в неравном положении.

«Кёльн» выбрался из лёгкого тупика и серию без побед резко сменил на серию без поражений. А вот «Аугсбург» же просто ужасен на выезде — худшая команда после «Гройтера», которая забила всего три гола за семь игр.

Ставка — Победа «Кёльн» и тотал матча больше 2.5 за 2.31.