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    «Кёльн» переиграет «Аугсбург» дома

    «Кёльн» — «Аугсбург». Прогноз, ставка (к. 2.31) на футбол, Чемпионат Германии, 10 декабря 2021 года

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    Элье Скири
    «Кёльн» сыграет на своем поле против «Аугсбурга» в рамках 15-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 декабря на «Рейн Энерги», начало — 22:30 (мск). «Кёльн» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Декабря 2021 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 22:30 Аугсбург Аугсбург
  • Аугсбург
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    Коэффициенты на матч Кёльн — Аугсбург

  • 1
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  • 4.10
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  • 5.10
  • Ставка!
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    «Кёльн»

    «Кёльн» достаточно исправно набирают очки в последних играх чемпионата Германии. После проигрыша в Дортмунде «Боруссии»(2:0), «красно-белые» сыграли вничью с берлинским «Унион»(2:2), «Майнцом»(1:1) и «Арминией»(1:1).

    Также они разгромили в родных стенах мюнхенскую «Боруссию» — 4:1. В данный момент «Кёльн» занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, набрав 19 очков.

    На своём поле эта команда особенно хороша, ибо остаётся единственной, кто до сих пор не проигрывал дома. В родных стенах «Козлы» забивают на протяжении 12-ти игр к ряду и в общей сумме реализовали 29 голов. Довольно хороший уровень.

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    В этом матче за «Кёльн» не сыграют Томаш Острак, Марк Ут, Никлас Гауптман, Тимо Хорн и Йонас Эктор.

    «Аугсбург»

    «Аугсбург» находится не в лучших кондициях. К тому же вся борьба за прописку в Бундеслиге у них впереди. После сенсационной победы над «Баварией» (2:1), «Аугсбург» расписал в Берлине мировую с «Гертой»(1:1). Затем они приняли «Бохум» и оказались слабее — 2:3.

    Сейчас «Аугсбург» расположился на 16-ой строчке таблицы, набрав 13 очков.

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  • 07/12/2021

    • «Аугсбург» 11 матчей к ряду не проигрывал «Кёльну». Но в апреле «козлы» победили на чужом поле. Перед «Аугсбургом» стоит огромная задача, брать очки по максимуму. Вот и в предстоящей игре им предстоит играть смело, чтоб победить.

    В списке травмированных за «Аугсбург» значатся Тобиас Штробль, Цивейя, Альвред Финнбогасон, Феликс Удуохай, Рис Оксфорд и Джеффри Гауэлеу.

    Прогноз и ставка

    На «Кёльн» в этом матче можно поставить за 1.67, ничью букмекеры предлагают за 4.34, а победу «Аугсбурга» — за 5.05.

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    Прогноз — Команды с разными задачами на сезон, но с одной мыслью на матч — победить. Но есть текущая форма команд, которая явно указывает на то, что они сейчас в неравном положении.

    «Кёльн» выбрался из лёгкого тупика и серию без побед резко сменил на серию без поражений. А вот «Аугсбург» же просто ужасен на выезде — худшая команда после «Гройтера», которая забила всего три гола за семь игр.

    Ставка — Победа «Кёльн» и тотал матча больше 2.5 за 2.31.

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    «Кёльн» — «Аугсбург»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. «Кёльн» переиграет «Аугсбург» дома
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