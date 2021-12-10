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    «Драконы» победят, но этого будет мало

    «Атлетико Гойаньенсе» — «Фламенго». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат Бразилия, 10 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Гойаньенсе» — «Фламенго»
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    «Атлетико Гойаньенсе»
    В ночь на 10 декабря в заключительном туре бразильской Серии А «Атлетико Гойаньенсе» в родных стенах сразится с «Фламенго». Игра начнется в 03:30 по мск. «Атлетико Гойаньенсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атлетико Гойаньенсе»

    С 50 очками «Атлетико Гойаньенсе» за тур до финиша бразильского первенства находится на девятой строке, уступая только по разнице мячей восьмой позиции, дающей билет в Кубок Либертадаорес.

    «Драконы» за всю турнирную дистанцию смогли добиться 12 победных результатов, 11 раз они уступали и 14 матчей закончили вничью, забили 31 гол, а пропустили на пять больше.

    К данной встрече коллектив подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, которую начал четырьмя мировыми, а продолжил тремя выигрышами. Один из них был в прошлом игровом дне в гостях над «Интером» — 2:1.

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    Ровно половину своих набранных баллов «Атлетико» заработал на своей арене, выиграв только пять игр при трех фиаско и десяти мировых исходах.

    «Фламенго»

    «Фламенго» уже давно решил свою турнирную задачу и завершит первенство на второй позиции, имея на своем счету 71 набранный балл.

    В 37 проведенных встречах «стервятники» смогли добиться 21 победы, а также по восемь раз играли вничью и уходили с поля поверженными, разница мячей — 69:34.

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    • В своей последней игре чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро проиграл на своем поле «Сантосу» со счетом 0:1. Этим фиаско он прервал свою 12-матчевую серию без поражений в первенстве, где семь раз победил.

    31 из 71 балла «Фламенго» заработал вне родных стен, добившись восьми викторий при семи ничейных исходах и трех неудачах.

    В первом круге победил «Фламенго» дома со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «Атлетико» в играх со «стервятниками» набрал четыре очка, выиграв 3:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Атлетико Гойаньенсе» — «Фламенго»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Атлетико Гойаньенсе» предлагают — 1.84.

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    На викторию «Фламенго» дают — 4.24, ничья оценена — в 3.70.

    «Драконам» помимо победы в этом матче нужно еще ждать осечки «Америки». Прогнозируем, что со своей первостепенной задачей хозяева справятся, обыграв немотивированного соперника.

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    «Атлетико Гойаньенсе» — «Фламенго»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 10.12.2021. Прогнозы на футбол. «Драконы» победят, но этого будет мало
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