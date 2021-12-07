«Милан» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Милан» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Россонери» безобразно стартовали в Лиге чемпионов, но умудрились воскресить свои шансы на второе место. Для этого им нужно обязательно выигрывать в этом матче, ожидая осечки от «Порту».

В минувшем туре своего чемпионата «Милан» провел генеральную репетицию. Уверенная победа над «Салернитаной» (2:0) наверняка поможет команде психологически.

В этом поединке «Милан» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. Травмированы Давид Калабриа, Симон Кьер и Анте Ребич.

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Зато в строю несгибаемый Златан Ибрагимович. Да и вообще, реванш мерсисайдцам «Милан» наверняка постарается дать самый качественный.

«Ливерпуль»

«Ливерпулю» уже ничего не нужно в этом поединке. В 5 матчах команда Юргена Клоппа набрала максимальные 15 очков.

Так что есть довольно немаленькая вероятность, что Клопп даст проявить себя некоторым резервистам. Например, Дивоку Ориги, принесшему команде победу над «Вулверхэмптоном» (0:1) в минувшем туре АПЛ.

«Ливерпуль» в чемпионате лишь на один пункт отстает от лидера «Манчестер Сити». При этом стоит отметить пятиматчевую победную серию команды.

Нет сомнений, что даже без турнирной мотивации «Ливерпуль» за здорово живешь очками делиться не будет. Да и имя соперника предполагает к полноценной битве.

Коэффициенты

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 2.10, на ничью за 3.80, а на «Ливерпуль» — за 3.10.

Прогноз

Хозяевам нужно исключительно атаковать , иначе шансы на второе место сойдут на нет.

Гости опасны даже не в самом оптимальном кадровом сочетании.

Ставка

Высокая мотивация итальянцев сыграет свою определяющую роль. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Милана» -1.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.