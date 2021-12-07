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    Оставит ли «Ливерпуль» миланцев без плей-офф ЛЧ?

    «Милан» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

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    «Милан» — «Ливерпуль»
    Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» (Италия) и «Ливерпулем» (Англия) в квартете B состоится 7 декабря. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 23:00 мск «Милан» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 07 Декабря 2021 года
    Милан
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    •  Милан 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч Милан — Ливерпуль

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Россонери» провально стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, поочередно проиграв «Ливерпулю» (2:3) в гостях, «Атлетико» (1:2) дома и «Порту» (0:1) на выезде.

    Во втором круге «Милан» начал собирать очки, сыграв на своем поле вничью с «Порту» (1:1) и победив «Атлетико» в Мадриде — 1:0.

    В последних матчах Серии А миланцы уступили дома «Сассуоло» (1:3), разгромили на выезде «Дженоа» (3:0) и на своем поле победили «Салернитану» (2:0).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После 16 туров Серии А «Милан» с 38 очками возглавляет таблицу Серии А. Разница мячей 35-18, Ибрагимович забил 6 голов. Не сыграют Жиру, Кьер, Ребич, Пеллегри и Плиццари. Под вопросом Калабрия.

    «Ливерпуль»

    «Красные» в трех стартовых матчах ЛЧ одержали победы над «Миланом» (3:2) дома, и над «Порту» (5:1) и «Атлетико» (3:2) на выезде.

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    • Дома «красные» продолжили побеждать, взяв верх со счетом 2:0 сначала над «Атлетико», а потом, уже обеспечив себе выход с первого места, и над «Порту».

    В последних матчах АПЛ мерсисайдцы разгромили «Саутгемптон» (4:0) дома и «Эвертон» (4:1) в гостях, а у «Вулверхэмптона» победу вырвали в компенсированное время — 1:0.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После 15 туров «Ливерпуль» с 34 очками на 2-м месте в АПЛ. Разница мячей 44-12, Салах забил 13 голов. Не сыграют Фирмино, Милнер и Эллиот, под вопросом Кейта, Джонс и Гомес.

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Ливерпуля» — 3.20.

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    «Милан» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а на своем стадионе команда не уступила в 6 из 8 предыдущих встреч в ЛЧ (3 победы, 3 ничьи),

    «Ливерпуль» гарантировал себе первое место в группе и не играет перед своими зрителями, а значит может поберечь силы. Прогнозируем, что «Милан» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.54 и ТБ 2,5 за 1.65.

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    «Милан» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Оставит ли «Ливерпуль» миланцев без плей-офф ЛЧ?
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