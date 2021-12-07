Встреча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Миланом» (Италия) и «Ливерпулем» (Англия) в квартете B состоится 7 декабря. Матч на «Сан-Сиро» начнется в 23:00 мск «Милан» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Россонери» провально стартовали в групповом этапе Лиги чемпионов, поочередно проиграв «Ливерпулю» (2:3) в гостях, «Атлетико» (1:2) дома и «Порту» (0:1) на выезде.

Во втором круге «Милан» начал собирать очки, сыграв на своем поле вничью с «Порту» (1:1) и победив «Атлетико» в Мадриде — 1:0.

В последних матчах Серии А миланцы уступили дома «Сассуоло» (1:3), разгромили на выезде «Дженоа» (3:0) и на своем поле победили «Салернитану» (2:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После 16 туров Серии А «Милан» с 38 очками возглавляет таблицу Серии А. Разница мячей 35-18, Ибрагимович забил 6 голов. Не сыграют Жиру, Кьер, Ребич, Пеллегри и Плиццари. Под вопросом Калабрия.

«Ливерпуль»

«Красные» в трех стартовых матчах ЛЧ одержали победы над «Миланом» (3:2) дома, и над «Порту» (5:1) и «Атлетико» (3:2) на выезде.

Дома «красные» продолжили побеждать, взяв верх со счетом 2:0 сначала над «Атлетико», а потом, уже обеспечив себе выход с первого места, и над «Порту».

В последних матчах АПЛ мерсисайдцы разгромили «Саутгемптон» (4:0) дома и «Эвертон» (4:1) в гостях, а у «Вулверхэмптона» победу вырвали в компенсированное время — 1:0.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После 15 туров «Ливерпуль» с 34 очками на 2-м месте в АПЛ. Разница мячей 44-12, Салах забил 13 голов. Не сыграют Фирмино, Милнер и Эллиот, под вопросом Кейта, Джонс и Гомес.

Прогноз и ставка

На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.19, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Ливерпуля» — 3.20.

«Милан» сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а на своем стадионе команда не уступила в 6 из 8 предыдущих встреч в ЛЧ (3 победы, 3 ничьи),

«Ливерпуль» гарантировал себе первое место в группе и не играет перед своими зрителями, а значит может поберечь силы. Прогнозируем, что «Милан» не проиграет .