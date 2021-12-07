«Лейпциг» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:45 мск. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Нынешний сезон «быкам» откровенно не удается. И в Бундеслиге команда заметно буксует, и из Лиги чемпионов уже де-юре вылетела.

В минувшем туре своего чемпионата «Лейпциг» вновь разочаровал. Поражение от «Униона» (2:1) отбросило команду аж на 11 место.

В этом поединке «Лейпциг» не сможет сыграть в оптимальном сочетании. По разным причинам матч пропустят Вилли Орбан, Юссуф Поульсен и Дани Ольмо.

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Проигрывать немцам никак нельзя. Столько же очков имеет и «Брюгге», так что предстоит заочная борьба за третье место и выход в Лигу Европы.

«Манчестер Сити»

Команде Хосепа ровным счетом уже ничего не нужно в этом поединке. В 5 матчах команда набрала 12 очков, и вполне может перевести дух.

Более того, «Манчестер Сити» в уик-энд возглавил турнирную таблицу АПЛ. Победа над «Уотфордом» (1:3) и осечка «Челси» возвели команду на трон.

«Манчестер Сити» в 5 матчах группового турнира забил уже 17 мячей. Правда, и пропускает команда Гвардиолы многовато (8 голов).

Нет сомнений, что даже без турнирной мотивации «Манчестер Сити» будет представлять собой грозную силу. Атакующий потенциал англичан очень высок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.00, на ничью за 3.80, а на «Лейпциг» — за 3.30.

Хозяевам нужно исключительно атаковать, иначе шансы на второе место сойдут на нет.

Гости опасны даже не в самом оптимальном кадровом сочетании .

Обе команды любят и умеют атаковать, так что наверняка проявят свои лучшие качества с первых минут встречи. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал 1-го тайма больше 2.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.