«Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Лейпцига» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:45 мск. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров немецкий клуб находится на третьем месте, опережая «Брюгге» по дополнительным показателям.

То есть в случае потери очков в предстоящем матче «Лейпциг» может завершить групповой этап на последней строчке и остаться даже без путевки в Лигу Европы.

А показали недавние матчи в Бундеслиге, «Лейпцигу» будет сложно рассчитывать на положительный результат в игре против «Ман Сити». В прошлую пятницу «Лейпциг» уступил на выезде «Унион Берлин», продлив серию поражений в чемпионате Германии до трех матчей.

Буквально на следующий день после этого руководство «Лейпцига» отправило в отставку Джесси Марша, который возглавил команду перед началом текущего сезона.

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Но при этом важно отметить, что в предыдущем туре ЛЧ «Лейпциг» разгромил «Брюгге» со счетом 5:0. Кроме того, немцы сыграли вничью с «ПСЖ» (2:2) на своем поле. Правда, стартовал «Лейпциг» с трех поражений.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» тем временем уже обеспечил себе первое место в группе. В активе «горожан» 12 очков, отрыв от «ПСЖ» составляет четыре балла.

В пяти предыдущих турах «Ман Сити» не смог набрать очков только в гостевой встрече с «ПСЖ». Игра в Париже завершилась для команды Хосепа Гвардиолы поражением со счетом 0:2. Хотя в том матче «Сити» играл не хуже соперника.

В конце ноября «Ман Сити» взял реванш у «ПСЖ», выиграв на своем поле 2:1. Несмотря на счет, превосходство чемпиона Англии над командой Месси, Неймара и Мбаппе порой было просто пугающим.

Серия побед «Манчестер Сити» составляет уже семь матчей.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Манчестер Сити» за 2.07.

Гвардиола, возможно, сделает изменения в составе, но «Лейпцигу» это, скорее всего, не поможет. Про отсутствие мотивации у гостей тоже не надо вспоминать — это не тот случай, «Ман Сити» всегда играет на победу.

«Ман Сити» в последнее время выглядит очень внушительно. Хозяева, может быть, забьют, но все равно проиграют. И в такой ситуации «Лейпциг» спасет только поражение «Брюгге» на поле «ПСЖ».

Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.