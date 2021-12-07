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    Сможет ли «Лейпциг» обыграть «Ман Сити»?

    «Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 3.32) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Манчестер Сити»
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    Серия побед «Манчестер Сити» составляет уже семь матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Лейпцига» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 20:45 мск. «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 07 Декабря 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:45 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч РБ Лейпциг — Манчестер Сити

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  • 2.00
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» уже потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров немецкий клуб находится на третьем месте, опережая «Брюгге» по дополнительным показателям.

    То есть в случае потери очков в предстоящем матче «Лейпциг» может завершить групповой этап на последней строчке и остаться даже без путевки в Лигу Европы.

    А показали недавние матчи в Бундеслиге, «Лейпцигу» будет сложно рассчитывать на положительный результат в игре против «Ман Сити». В прошлую пятницу «Лейпциг» уступил на выезде «Унион Берлин», продлив серию поражений в чемпионате Германии до трех матчей.

    Буквально на следующий день после этого руководство «Лейпцига» отправило в отставку Джесси Марша, который возглавил команду перед началом текущего сезона.

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    Но при этом важно отметить, что в предыдущем туре ЛЧ «Лейпциг» разгромил «Брюгге» со счетом 5:0. Кроме того, немцы сыграли вничью с «ПСЖ» (2:2) на своем поле. Правда, стартовал «Лейпциг» с трех поражений.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» тем временем уже обеспечил себе первое место в группе. В активе «горожан» 12 очков, отрыв от «ПСЖ» составляет четыре балла.

    В пяти предыдущих турах «Ман Сити» не смог набрать очков только в гостевой встрече с «ПСЖ». Игра в Париже завершилась для команды Хосепа Гвардиолы поражением со счетом 0:2. Хотя в том матче «Сити» играл не хуже соперника.

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    • В конце ноября «Ман Сити» взял реванш у «ПСЖ», выиграв на своем поле 2:1. Несмотря на счет, превосходство чемпиона Англии над командой Месси, Неймара и Мбаппе порой было просто пугающим.

    Серия побед «Манчестер Сити» составляет уже семь матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 3.40, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Манчестер Сити» за 2.07.

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    Гвардиола, возможно, сделает изменения в составе, но «Лейпцигу» это, скорее всего, не поможет. Про отсутствие мотивации у гостей тоже не надо вспоминать — это не тот случай, «Ман Сити» всегда играет на победу.

    «Ман Сити» в последнее время выглядит очень внушительно. Хозяева, может быть, забьют, но все равно проиграют. И в такой ситуации «Лейпциг» спасет только поражение «Брюгге» на поле «ПСЖ».

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 3.32.

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    «Лейпциг» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (3.32), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лейпциг» обыграть «Ман Сити»?
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