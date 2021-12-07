ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюМоуринью уже не топ-тренер — ему пора это принять «Сочи» — «Краснодар»Огненное дерби на «Фиште». «Краснодар» и «Сочи» выдали лучший матч тура «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину
  • 22:20
    • Медведев обыграл Чилича и принес сборной России победу в Кубке Дэвиса
  • 00:39
    • «Ювентус» одержал победу над «Дженоа»
  • 22:51
    • Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии
  • 20:55
    • Дубль Классона принес «Краснодару» победу в южном дерби с «Сочи»
  • 19:08
    • «МЮ» одолел «Кристал Пэлас» благодаря голу Фреда
  • 18:57
    • Гол и пас Сон Хын Мина помогли «Тоттенхэму» разгромить «Норвич»
  • 18:28
    • Дубль Калинского принес «Нижнему Новгороду» победу над «Рубином»
    Все новости спорта

    Дортмундцы порезвятся напоследок?

    «Боруссия» Д — «Бешикташ». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на Бешикташ Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Д — «Бешикташ»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    «Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 07 Декабря 2021 года
    Боруссия Д
  • Дортмунд
    •  Боруссия Д 23:00 Бешикташ Бешикташ
  • Стамбул
    •

    Коэффициенты на матч Боруссия Д — Бешикташ

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» Д

    «Боруссия» Д в Лиге чемпионов провалилась. А как еще можно назвать третье место, которое при любых раскладах останется за немцами.

    Дортмундцы пропустили вперед «Спортинг», которому уступают по очным встречам. Да и 11 пропущенных мячей в 5 матчах турнира — явно многовато.

    В своем чемпионате дела у дортмундцев также идут неважно. Последнее домашнее поражение от «Баварии» (2:3) увеличило отставание от мюнхенцев до 4 очков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Наверняка в этом поединке немцы постараются сыграть за свой престиж. Даже не в самом оптимальном составе хозяева должны добиться своего.

    «Бешикташ»

    Турки в Лиге чемпионов не набрали ни одного очка. Хотя поначалу казалось, что «Бешикташ» способен попортить нервы фаворитами квартета.

    Между тем, вышло так, как вышло: а именно все 3 забитых мяча. Притом, что в свои ворота стамбульцы пропустили 14 мячей.

  • Лига чемпионов: осталось пять путевок
  • Расклады в группах Лиги чемпионов
  • 25/11/2021

    • «Бешикташ» свой последний матч свел в ничью. «Касымпаша», хоть и находится в подвале турнирной таблице Суперлиги, проявил характер (1:1).

    Наверняка в этой встрече гости будут рассчитывать на контратаки. Однако туркам не помогут травмированные Алекс Тейшейра и Гекхан Тере.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.31, на ничью за 6.10, а на «Бешикташ» — за 9.90.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Лишенные мотивации хозяева все равно постараются завершить турнир победно.

    «Бешикташ» сейчас находится в кризисе, и явно не сможет тягаться с дортмундцами.

    Несмотря на все трудности, дортмундцы смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -1.75 с коэффициентом 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Вегас — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Автомобилист — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Сарагоса — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Локомотив — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эмполи — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Черноморец Од
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.32
  • Экспресс дня 6 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Кальяри — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.06
  • Прогноз на матч Жирона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» Д — «Бешикташ»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Дортмундцы порезвятся напоследок?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры