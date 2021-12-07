«Боруссия» Д сыграет на своем поле с «Бешикташем» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Боруссия» Д — «Бешикташ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Д

«Боруссия» Д в Лиге чемпионов провалилась. А как еще можно назвать третье место, которое при любых раскладах останется за немцами.

Дортмундцы пропустили вперед «Спортинг», которому уступают по очным встречам. Да и 11 пропущенных мячей в 5 матчах турнира — явно многовато.

В своем чемпионате дела у дортмундцев также идут неважно. Последнее домашнее поражение от «Баварии» (2:3) увеличило отставание от мюнхенцев до 4 очков.

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Наверняка в этом поединке немцы постараются сыграть за свой престиж. Даже не в самом оптимальном составе хозяева должны добиться своего.

«Бешикташ»

Турки в Лиге чемпионов не набрали ни одного очка. Хотя поначалу казалось, что «Бешикташ» способен попортить нервы фаворитами квартета.

Между тем, вышло так, как вышло: а именно все 3 забитых мяча. Притом, что в свои ворота стамбульцы пропустили 14 мячей.

«Бешикташ» свой последний матч свел в ничью. «Касымпаша», хоть и находится в подвале турнирной таблице Суперлиги, проявил характер (1:1).

Наверняка в этой встрече гости будут рассчитывать на контратаки. Однако туркам не помогут травмированные Алекс Тейшейра и Гекхан Тере.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» Д за 1.31, на ничью за 6.10, а на «Бешикташ» — за 9.90.

Лишенные мотивации хозяева все равно постараются завершить турнир победно .

«Бешикташ» сейчас находится в кризисе, и явно не сможет тягаться с дортмундцами.

Несмотря на все трудности, дортмундцы смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Боруссии» Д -1.75 с коэффициентом 2.04.