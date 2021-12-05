Коэффициенты на матч Сампдория — Лацио
«Сампдория»
«Сампдория» набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А после 15-ти сыгранных матчей.
В начале недели команда Роберто Д`Аверсы проиграла на выезде «Фиорентине» (1:3), несмотря на то, что первой открыла счет.
Зато ноябрь «Сампдория» завершила двумя победами — над «Салернитаной» и «Вероной». Но клубу из Генуи все равно не хватает стабильности в этом сезоне.
«Лацио»
«Лацио» находится на девятой строчке после 15-ти туров. Сейчас в активе римлян 22 очка.
«Лацио» в последнее время совсем не впечатляет. На прошлой неделе команда Маурицио Сарри без шансов проиграла на выезде «Наполи», пропустив четыре безответных мяча.
А потом был абсолютно сумасшедший матч с «Удинезе», в котором «Лацио» снова позволил сопернику забить четыре гола. Встреча в Риме завершилась вничью 4:4.
В пяти последних матчах «Лацио»
Прогноз и ставка
На «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Лацио» — за 2.06.
Скорее всего, команды проведут результативный матч. Обе немало пропускают, поэтому можно предположить, что как минимум три гола в этой встрече точно будет.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.79.
Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.50.