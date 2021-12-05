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    «Сампдория» и «Лацио» устроят перестрелку?

    «Сампдория» — «Лацио». Прогноз (к. 2.79) и ставки на чемпионат Италии 5 декабря 2021 года

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    «Лацио» пропустил пять мячей в 12-ти последних матчах
    Римский «Лацио» сыграет против «Сампдории» в 16-м туре чемпионата Италии. Матч пройдет 5 декабря в Генуе, начало — в 20:00 мск. «Сампдория» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Декабря 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 20:00 Лацио Лацио
  • Рим
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    Коэффициенты на матч Сампдория — Лацио

  • 1
  • 3.45
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    «Сампдория» набрала 15 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А после 15-ти сыгранных матчей.

    В начале недели команда Роберто Д`Аверсы проиграла на выезде «Фиорентине» (1:3), несмотря на то, что первой открыла счет.

    Зато ноябрь «Сампдория» завершила двумя победами — над «Салернитаной» и «Вероной». Но клубу из Генуи все равно не хватает стабильности в этом сезоне.

    «Сампдория» пропускала во всех домашних матчах текущего чемпионата. Также интересно, что только в одной домашней игре «Сампдории» было забито меньше трех мячей.

    «Лацио»

    «Лацио» находится на девятой строчке после 15-ти туров. Сейчас в активе римлян 22 очка.

    «Лацио» в последнее время совсем не впечатляет. На прошлой неделе команда Маурицио Сарри без шансов проиграла на выезде «Наполи», пропустив четыре безответных мяча.

    А потом был абсолютно сумасшедший матч с «Удинезе», в котором «Лацио» снова позволил сопернику забить четыре гола. Встреча в Риме завершилась вничью 4:4.

    Все прогнозы на Серию А

    В пяти последних матчах «Лацио» одержал только одну победу (над скромной «Салернитаной») и пропустил 12 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Сампдорию» в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Лацио» — за 2.06.

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    Скорее всего, команды проведут результативный матч. Обе немало пропускают, поэтому можно предположить, что как минимум три гола в этой встрече точно будет.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.79.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 4.50.

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    «Сампдория» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сампдория» и «Лацио» устроят перестрелку?
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