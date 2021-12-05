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    Очередное поражение команды Кержакова?

    «Нижний Новгород» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, РПЛ, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Рубин»
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    Александр Кержаков
    «Нижний Новгород» сыграет на своем поле с «Рубином» в рамках 17-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 16:30 мск. «Нижний Новгород» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года
    Нижний Новгород
  • Россия. Премьер-лига
    •  Нижний Новгород 16:30 Рубин Рубин
  • Казань
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    Коэффициенты на матч Нижний Новгород — Рубин

  • 1
  • 3.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Нижний Новгород»

    «Нижний Новгород» стартовал многообещающе, но затем резко начал сдавать. Вот и сейчас команда Александра Кержакова занимает скромное 14 место в таблице РПЛ.

    В минувшем туре «Нижний Новгород» сумел добыть один балл. Дома нижегородцы разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0).

    Правда, до того команда Кержакова проиграла три матча подряд. Зона вылета уже совсем рядом: отрыв от 15 места минимальный.

    Все прогнозы на РПЛ

    Против казанцев «Нижний Новгород» сыграл всего пять раз. При этом команда выиграла дважды при трех поражениях.

    «Рубин»

    Без Джордже Деспотовича казанцам очень непросто. Лидер и заводила атак команды не вовремя угодил в лазарет, и без него «Рубин» осел в середине таблицы.

    Команда Леонида Слуцкого чередует успешные поединки с блеклыми. Результаты это лишь подтверждают: победы сменяют обидные поражения.

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    • Минувший тур команда Леонида Слуцкого вряд ли может записать себе в актив. Дома казанцы уступили «Динамо» (2:3).

    В нынешнем сезоне не радует результативностью Хвича Кварацхелия, забивший лишь один мяч в чемпионате. Зато новичок Андерс Дрейер в 10 матчах настрелял уже 6 мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Нижний Новгород» — за 3.50.

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    «Нижний Новгород» не побеждает уже на протяжении четырех матчей.

    Гости нестабильны, но выглядят сильнее новичка РПЛ.

    Команда Слуцкого имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, которые сделают разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» с коэффициентом 2.10.

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    «Нижний Новгород» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Очередное поражение команды Кержакова?
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