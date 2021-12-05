Коэффициенты на матч Нижний Новгород — Рубин
«Нижний Новгород»
«Нижний Новгород» стартовал многообещающе, но затем резко начал сдавать. Вот и сейчас команда Александра Кержакова занимает скромное 14 место в таблице РПЛ.
В минувшем туре «Нижний Новгород» сумел добыть один балл. Дома нижегородцы разошлись миром с «Крыльями Советов» (0:0).
Правда, до того команда Кержакова проиграла три матча подряд. Зона вылета уже совсем рядом: отрыв от 15 места минимальный.
Против казанцев «Нижний Новгород» сыграл всего пять раз. При этом команда выиграла дважды при трех поражениях.
«Рубин»
Без Джордже Деспотовича казанцам очень непросто. Лидер и заводила атак команды не вовремя угодил в лазарет, и без него «Рубин» осел в середине таблицы.
Команда Леонида Слуцкого чередует успешные поединки с блеклыми. Результаты это лишь подтверждают: победы сменяют обидные поражения.
Минувший тур команда Леонида Слуцкого вряд ли может записать себе в актив. Дома казанцы уступили «Динамо» (2:3).
В нынешнем сезоне не радует результативностью Хвича Кварацхелия, забивший лишь один мяч в чемпионате. Зато новичок Андерс Дрейер в 10 матчах настрелял уже 6 мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рубин» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Нижний Новгород» — за 3.50.
«Нижний Новгород» не побеждает уже на протяжении четырех матчей.
Гости нестабильны, но
Команда Слуцкого имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, которые сделают разницу. Наши прогноз и ставка — Победа «Рубина» с коэффициентом 2.10.