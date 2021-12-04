«Милан» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии после 15-ти туров. «Россонери» отстают на одно очко от «Наполи» и на столько же опережают «Интер».

«Милан» вполне мог лидировать, если бы чуть лучше провел ноябрь. В прошлом месяце команда Стефано Пиоли не выиграла ни одного матча в Серии А.

Сначала была ничья с «Интером» (1:1), а потом неприятные поражения от «Фиорентины» и «Сассуоло», которые в общей сложности отправили в ворота «Милана» семь мячей.

Серию без побед «россонери» прервали среди недели в гостевом матче против «Дженоа». «Милан» выиграл у команды Андрея Шевченко со счетом 3:0. Надо признать, что так легко «Милану» еще не было ни в одном матче в текущем сезоне.

«Милан» одержал пять побед в семи домашних матчах в чемпионате Италии.

«Салернитана»

«Салернитна» тем временем на последнем месте. В ее активе пока всего лишь восемь туров.

Сезон только приближается к экватору, но уже сейчас почти нет сомнений, что клуб из Салерно, скорее всего, не сможет сохранить место в Серии А.

«Салернитана» потерпела шесть поражений в восьми предыдущих матчах. Исключениями стали лишь встречи с «Венецией» (2:1) и «Кальяри» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

«Салернитана» пропустила 15 мячей в семи домашних матчах чемпионата Италии.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Салернитаны» — за 13.75.

Это один из тех случаев, когда можно смело ставить на фаворита. В отличие от «Сассуоло» и «Фиорентины», у «Салернитаны» нет шансов на успех в матче с одним претендентов на титул.

Ставка — победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Милана» больше 2,5 за 1.95.