Коэффициенты на матч Милан — Салернитана
«Милан»
«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии после 15-ти туров. «Россонери» отстают на одно очко от «Наполи» и на столько же опережают «Интер».
«Милан» вполне мог лидировать, если бы чуть лучше провел ноябрь. В прошлом месяце команда Стефано Пиоли не выиграла ни одного матча в Серии А.
Сначала была ничья с «Интером» (1:1), а потом неприятные поражения от «Фиорентины» и «Сассуоло», которые в общей сложности отправили в ворота «Милана» семь мячей.
Серию без побед «россонери» прервали среди недели в гостевом матче против «Дженоа». «Милан» выиграл у команды Андрея Шевченко со счетом 3:0. Надо признать, что так легко «Милану» еще не было ни в одном матче в текущем сезоне.
«Милан» одержал пять побед в семи домашних матчах в чемпионате Италии.
«Салернитана»
«Салернитна» тем временем на последнем месте. В ее активе пока всего лишь восемь туров.
Сезон только приближается к экватору, но уже сейчас почти нет сомнений, что клуб из Салерно, скорее всего, не сможет сохранить место в Серии А.
«Салернитана» потерпела шесть поражений в восьми предыдущих матчах. Исключениями стали лишь встречи с «Венецией» (2:1) и «Кальяри» (1:1).
«Салернитана» пропустила 15 мячей в семи домашних матчах чемпионата Италии.
Прогноз и ставка
На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Салернитаны» — за 13.75.
Это один из тех случаев, когда можно смело ставить на фаворита. В отличие от «Сассуоло» и «Фиорентины», у «Салернитаны» нет шансов на успех в матче с одним претендентов на титул.
Ставка — победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.76.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Милана» больше 2,5 за 1.95.