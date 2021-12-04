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    «Милан» выиграет у «Салернитаны» с крупным счетом?

    «Милан» — «Салернитана». Прогноз (к. 1.95) и ставки на чемпионат Италии 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Салернитана»
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    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле против «Салернитаны» в рамках 16-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 17:00 мск. «Милан» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 04 Декабря 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 17:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч Милан — Салернитана

  • 1
  • 1.23
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 13.00
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии после 15-ти туров. «Россонери» отстают на одно очко от «Наполи» и на столько же опережают «Интер».

    «Милан» вполне мог лидировать, если бы чуть лучше провел ноябрь. В прошлом месяце команда Стефано Пиоли не выиграла ни одного матча в Серии А.

    Сначала была ничья с «Интером» (1:1), а потом неприятные поражения от «Фиорентины» и «Сассуоло», которые в общей сложности отправили в ворота «Милана» семь мячей.

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    • Серию без побед «россонери» прервали среди недели в гостевом матче против «Дженоа». «Милан» выиграл у команды Андрея Шевченко со счетом 3:0. Надо признать, что так легко «Милану» еще не было ни в одном матче в текущем сезоне.

    «Милан» одержал пять побед в семи домашних матчах в чемпионате Италии.

    «Салернитана»

    «Салернитна» тем временем на последнем месте. В ее активе пока всего лишь восемь туров.

    Сезон только приближается к экватору, но уже сейчас почти нет сомнений, что клуб из Салерно, скорее всего, не сможет сохранить место в Серии А.

    «Салернитана» потерпела шесть поражений в восьми предыдущих матчах. Исключениями стали лишь встречи с «Венецией» (2:1) и «Кальяри» (1:1).

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    «Салернитана» пропустила 15 мячей в семи домашних матчах чемпионата Италии.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.24, ничью букмекеры предлагают за 6.85, а победу «Салернитаны» — за 13.75.

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    Это один из тех случаев, когда можно смело ставить на фаворита. В отличие от «Сассуоло» и «Фиорентины», у «Салернитаны» нет шансов на успех в матче с одним претендентов на титул.

    Ставка — победа «Милана» с форой (-1,5) за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Милана» больше 2,5 за 1.95.

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    «Милан» — «Салернитана»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. «Милан» выиграет у «Салернитаны» с крупным счетом?
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