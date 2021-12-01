Коэффициенты на матч Дженоа — Милан
«Дженоа»
Прошло 2 тура с момента назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа». Однако украинцу пока не удалось одержать свою первую победу в Италии в качестве наставника.
В 13 туре хозяева проиграли на своем поле «Роме». Дело шло к ничье, но в последнюю 10-минутку генуйцы пропустили 2 мяча и потерпели свое 6 поражение в сезоне.
В прошлом туре «Дженоа» добыла первое очко с Шевченко. Команда сыграла в нулевую ничью на выезде с «Удинезе».
Итого, «грифоны» сейчас находятся в зоне вылета на 18 позиции с 10 баллами на счету, имея лишь одну победу и 11-матчевую безуспешную серию.
«Милан»
Команда Стефано Пиоли находится очень высоко в рейтинге Серии А. Она занимает вторую позицию с 32 очками и отстает на 3 пункта от лидера лиги.
К этому матчу «дьяволы» подошли с серией из двух поражений. «Милан» проиграл 3:4 «Фиорентине» и 1:3 «Сассуоло». До этого была ничья «Интером» 1:1, так что в Серии А гости не побеждают уже 3 тура.
24 ноября, в перерывах между неудачами в чемпионате, миланцы обыграли на выезде «Атлетико» (1:0) в рамках 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов.
Пиоли не сможет рассчитывать на Алессио Романьоли, который дисквалифицирован. Также травмированы Анте Ребич и Оливье Жиру.
Прогноз и ставка
Коэффициент на победу «Милана» составляет 1.62, тогда как на «Дженоа» он повышен до 5.40. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 4.20.
Это особенное противостояние, поскольку Шевченко будет играть со своим бывшим клубом, где он сделал карьеру футболиста. Однозначно украинец настроит своих
Обе команды будут играть ради трех пунктов. «Милану» надо прервать серию поражений, а «Дженоа» выбираться из зоны вылета. Возможно,