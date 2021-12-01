1 декабря на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 15 тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Начало поединка в 22:45 мск. «Дженоа» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

Прошло 2 тура с момента назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа». Однако украинцу пока не удалось одержать свою первую победу в Италии в качестве наставника.

В 13 туре хозяева проиграли на своем поле «Роме». Дело шло к ничье, но в последнюю 10-минутку генуйцы пропустили 2 мяча и потерпели свое 6 поражение в сезоне.

В прошлом туре «Дженоа» добыла первое очко с Шевченко. Команда сыграла в нулевую ничью на выезде с «Удинезе».

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Итого, «грифоны» сейчас находятся в зоне вылета на 18 позиции с 10 баллами на счету, имея лишь одну победу и 11-матчевую безуспешную серию.

«Милан»

Команда Стефано Пиоли находится очень высоко в рейтинге Серии А. Она занимает вторую позицию с 32 очками и отстает на 3 пункта от лидера лиги.

К этому матчу «дьяволы» подошли с серией из двух поражений. «Милан» проиграл 3:4 «Фиорентине» и 1:3 «Сассуоло». До этого была ничья «Интером» 1:1, так что в Серии А гости не побеждают уже 3 тура.

24 ноября, в перерывах между неудачами в чемпионате, миланцы обыграли на выезде «Атлетико» (1:0) в рамках 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Пиоли не сможет рассчитывать на Алессио Романьоли, который дисквалифицирован. Также травмированы Анте Ребич и Оливье Жиру.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу «Милана» составляет 1.62, тогда как на «Дженоа» он повышен до 5.40. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 4.20.

Это особенное противостояние, поскольку Шевченко будет играть со своим бывшим клубом, где он сделал карьеру футболиста. Однозначно украинец настроит своих футболистов на борьбу . «Милан» терпел неудачи в последних турах. Судя по всему, у Пиоли и его команды сейчас не все так гладко.