ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиЗолотой мяч-2021: Снова Месси Ферран ТорресТрансферный дайджест. 23-29 ноября «Калгари» одержал пять побед в шести последних матчахНХЛ. «Питтсбург» проиграл «Калгари», «Сиэтл» забросил семь шайб «Баффало»
  • 00:11
    • Месси стал обладателем «Золотого мяча» 2021 года
  • 09:29
    • Рангник не успел получить рабочую визу до матча с «Арсеналом»
  • 09:15
    • «Автомобилист» уволил Питерса и назначил Заварухина главным тренером
  • 08:59
    • «Денвер» выиграл у «Майами», «Клипперс» уступили «Нью-Орлеану», Валанчюнас набрал 39 очков
  • 08:10
    • Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Сампдорией»
  • 23:15
    • Левандовски — лучший форвард года по версии France Football
  • 23:01
    • Педри — лучший молодой игрок года по версии France Football
    Все новости спорта

    Шевченко настроит команду на борьбу в особенном для себя матча

    «Дженоа» — «Милан». Прогноз (к. 2.12) и ставки на футбол, Серия А, 1 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Дженоа Прогнозы на Милан Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Дженоа» — «Милан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Шевченко
    1 декабря на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 15 тура Серии А между «Дженоа» и «Миланом». Начало поединка в 22:45 мск. «Дженоа» — «Милан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2021 года
    Дженоа
  • Генуя
    •  Дженоа 22:45 Милан Милан
  • Милан
    •

    Коэффициенты на матч Дженоа — Милан

  • 1
  • 5.10
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Дженоа»

    Прошло 2 тура с момента назначения Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа». Однако украинцу пока не удалось одержать свою первую победу в Италии в качестве наставника.

    В 13 туре хозяева проиграли на своем поле «Роме». Дело шло к ничье, но в последнюю 10-минутку генуйцы пропустили 2 мяча и потерпели свое 6 поражение в сезоне.

    В прошлом туре «Дженоа» добыла первое очко с Шевченко. Команда сыграла в нулевую ничью на выезде с «Удинезе».

    Все прогнозы на Серию А

    Итого, «грифоны» сейчас находятся в зоне вылета на 18 позиции с 10 баллами на счету, имея лишь одну победу и 11-матчевую безуспешную серию.

    «Милан»

    Команда Стефано Пиоли находится очень высоко в рейтинге Серии А. Она занимает вторую позицию с 32 очками и отстает на 3 пункта от лидера лиги.

    К этому матчу «дьяволы» подошли с серией из двух поражений. «Милан» проиграл 3:4 «Фиорентине» и 1:3 «Сассуоло». До этого была ничья «Интером» 1:1, так что в Серии А гости не побеждают уже 3 тура.

  • Трансферный дайджест. 23-29 ноября
  • Переберется ли хавбек «Ман Сити» в Барселону, уведут ли бомбардира у «Ювентуса», уедет ли в Испанию звездочка «Шахтера» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • 24 ноября, в перерывах между неудачами в чемпионате, миланцы обыграли на выезде «Атлетико» (1:0) в рамках 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Пиоли не сможет рассчитывать на Алессио Романьоли, который дисквалифицирован. Также травмированы Анте Ребич и Оливье Жиру.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу «Милана» составляет 1.62, тогда как на «Дженоа» он повышен до 5.40. На ничью букмекеры предлагают поставить с котировкой 4.20.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Это особенное противостояние, поскольку Шевченко будет играть со своим бывшим клубом, где он сделал карьеру футболиста. Однозначно украинец настроит своих футболистов на борьбу. «Милан» терпел неудачи в последних турах. Судя по всему, у Пиоли и его команды сейчас не все так гладко.

    Обе команды будут играть ради трех пунктов. «Милану» надо прервать серию поражений, а «Дженоа» выбираться из зоны вылета. Возможно, игра будет засушена. Рекомендуем поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Алашкерт — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аталанта — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Фиорентина — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Салернитана — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  5.01
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Эбро — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Брага — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Инглэнд Революшн — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дженоа» — «Милан»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. Шевченко настроит команду на борьбу в особенном для себя матча
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры