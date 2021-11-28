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    «Челси» выиграет у «МЮ» с крупным счетом?

    «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.93) и ставки на чемпионат Англии 28 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Манчестер Юнайтед»
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    В шести домашних матчах АПЛ «Челси» пропустил всего лишь три мяча
    «Челси» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Ноября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 19:30 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч Челси — Манчестер Юнайтед

  • 1
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  • 3.90
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 12-ти туров. На данный момент в активе «синих» 29 очков.

    После поражений от «Манчестер Сити» и «Ювентуса» в конце сентября команда Томаса Тухеля выдала 10-матчевую серию без поражений — девять побед и одна ничья.

    Примечательно, что на результаты «Челси» не повлияли даже травмы Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

    Ранее на этой неделе «Челси» разгромил «Ювентус». Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась яркой победой лондонского клуба со счетом 4:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Кроме того, перед этим «Челси» легко выиграл на выезде у «Лестера» (3:0).

    В шести домашних матчах АПЛ «Челси» пропустил всего лишь три мяча.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» после 12-ти сыгранных матчей занимает всего лишь восьмое место. «Красные дьяволы» отстают от «Челси» уже на 12 очков.

    На прошлой неделе «МЮ» с треском проиграл «Уотфорду». Всреча завершилась сокрушительным поражением со счетом 1:4.

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    • Сразу после этого руководство клуба отправило в отставку Оле-Гуннара Сульшера. Это могло произойти гораздо раньше, например, после ужасного матча с «Манчестер Сити», но в норвежца продолжали верить. Но поражение от «Уотфорда» стало последней каплей.

    В следующем матче «МЮ» руководил Майкл Каррик, который до этого помогал Сульшеру. Под его руководством команда одержала гостевую победу над «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов.

    Несмотря на позитивный результат, Каррик вскоре уступит пост главного тренера Ральфу Рангнику. Ожидается, что немец будет работать с «МЮ» до конца сезона, после чего получит должность в руководстве клуба.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «МЮ» — за 6.20.

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    Говоря языком «Формулы-1», болиду «МЮ» сейчас не хватает одного колеса. Тогда как «Челси» в любой момент разогнать до скорости космического корабля.

    Вряд ли «МЮ» со своей развалившейся игрой способен создать проблемы главному претенденту на титул.

    Ставка — победа «Челси» + тотал матча больше 1,5 за 1.93.

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    «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.11.2021. Прогнозы на футбол. «Челси» выиграет у «МЮ» с крупным счетом?
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