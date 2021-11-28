«Челси» сыграет на своем поле против «Манчестер Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 ноября в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 12-ти туров. На данный момент в активе «синих» 29 очков.

После поражений от «Манчестер Сити» и «Ювентуса» в конце сентября команда Томаса Тухеля выдала 10-матчевую серию без поражений — девять побед и одна ничья.

Примечательно, что на результаты «Челси» не повлияли даже травмы Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.

Ранее на этой неделе «Челси» разгромил «Ювентус». Встреча на «Стэмфорд Бридж» завершилась яркой победой лондонского клуба со счетом 4:0.

Календарь и таблица АПЛ

Кроме того, перед этим «Челси» легко выиграл на выезде у «Лестера» (3:0).

В шести домашних матчах АПЛ «Челси» пропустил всего лишь три мяча.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» после 12-ти сыгранных матчей занимает всего лишь восьмое место. «Красные дьяволы» отстают от «Челси» уже на 12 очков.

На прошлой неделе «МЮ» с треском проиграл «Уотфорду». Всреча завершилась сокрушительным поражением со счетом 1:4.

Сразу после этого руководство клуба отправило в отставку Оле-Гуннара Сульшера. Это могло произойти гораздо раньше, например, после ужасного матча с «Манчестер Сити», но в норвежца продолжали верить. Но поражение от «Уотфорда» стало последней каплей.

В следующем матче «МЮ» руководил Майкл Каррик, который до этого помогал Сульшеру. Под его руководством команда одержала гостевую победу над «Вильярреалом» (2:0) в Лиге чемпионов.

Несмотря на позитивный результат, Каррик вскоре уступит пост главного тренера Ральфу Рангнику. Ожидается, что немец будет работать с «МЮ» до конца сезона, после чего получит должность в руководстве клуба.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.65, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «МЮ» — за 6.20.

Говоря языком «Формулы-1», болиду «МЮ» сейчас не хватает одного колеса. Тогда как «Челси» в любой момент разогнать до скорости космического корабля.

Вряд ли «МЮ» со своей развалившейся игрой способен создать проблемы главному претенденту на титул.

Ставка — победа «Челси» + тотал матча больше 1,5 за 1.93.