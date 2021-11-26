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    В битве аутсайдеров победят островитяне

    «Кальяри» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 1.99) на футбол, чемпионат Италии, 26 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Салернитана»
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    Рэзван Марин
    В 14-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле примет «Салернитану». Поединок пройдет 26 ноября и начнется в 22:45 по мск. «Кальяри» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Ноября 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 22:45 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч Кальяри — Салернитана
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    «Кальяри» в этом сезоне предстоит вести борьбу за сохранение прописки в Серии А. За 13 туров команда набрала всего семь очков, с которыми идет на предпоследнем месте, уступая четыре очка безопасной позиции.

    За всю турнирную дистанцию островитяне смогли одержать лишь одну викторию, обыграв в прошлом месяце на своем поле «Сампдорию» со счетом 3:1, еще они четыре поединка закончили вничью и потерпели восемь фиаско.

    На прошлых выходных сардинцы на выезде расписали мировую с«Сассуоло», сыграв 2:2. Этим результатом они прервали свою серию из четырех поражений подряд.

    Календарь и таблица Серии А

    Пять из семи набранных баллов «Кальяри» заработал на своей территории, раз победив при двух мировых исходах и четырех неудачах.

    «Салернитана»

    «Салернитана» имеет одинаковое количество баллов с «Кальяри», но из-за худших дополнительных показателей идет на последнем месте в турнирной таблице Серии А.

    «Морские коньки» в текущем первенстве пока что за всю турнирную дистанцию два раза побеждали, одну встречу завершил мировым исходом и в десяти случаях терпели фиаско.

    Все прогнозы на Серию А

    В прошлом игровом дне «гранатовые» на своей территории уступили «Сампдории» со счетом 0:2, и этот проигрыш стал для них третьим «сухим» подряд.

    На выезде же в данном чемпионате Италии «Салернитана» заработала три очка из семи общих, выиграв раз при пяти поражениях.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Серии Б «Кальяри» дважды победил — 3:0 и 2:0.

    Прогноз и ставка на «Кальяри» — «Салернитана»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 1.99.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.62.

    В поединке двух аутсайдеров первенства, мы отдаем предпочтение хозяевам, на которых и рекомендуем ставить.

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    «Кальяри» — «Салернитана»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Прогнозы на футбол. В битве аутсайдеров победят островитяне
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