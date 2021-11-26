В 14-м туре итальянской Серии А «Кальяри» на своем поле примет «Салернитану». Поединок пройдет 26 ноября и начнется в 22:45 по мск. «Кальяри» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» в этом сезоне предстоит вести борьбу за сохранение прописки в Серии А. За 13 туров команда набрала всего семь очков, с которыми идет на предпоследнем месте, уступая четыре очка безопасной позиции.

За всю турнирную дистанцию островитяне смогли одержать лишь одну викторию, обыграв в прошлом месяце на своем поле «Сампдорию» со счетом 3:1, еще они четыре поединка закончили вничью и потерпели восемь фиаско.

На прошлых выходных сардинцы на выезде расписали мировую с«Сассуоло», сыграв 2:2. Этим результатом они прервали свою серию из четырех поражений подряд.

Календарь и таблица Серии А

Пять из семи набранных баллов «Кальяри» заработал на своей территории, раз победив при двух мировых исходах и четырех неудачах.

«Салернитана»

«Салернитана» имеет одинаковое количество баллов с «Кальяри», но из-за худших дополнительных показателей идет на последнем месте в турнирной таблице Серии А.

«Морские коньки» в текущем первенстве пока что за всю турнирную дистанцию два раза побеждали, одну встречу завершил мировым исходом и в десяти случаях терпели фиаско.

Все прогнозы на Серию А

В прошлом игровом дне «гранатовые» на своей территории уступили «Сампдории» со счетом 0:2, и этот проигрыш стал для них третьим «сухим» подряд.

На выезде же в данном чемпионате Италии «Салернитана» заработала три очка из семи общих, выиграв раз при пяти поражениях.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2015/16. И тогда в рамках Серии Б «Кальяри» дважды победил — 3:0 и 2:0.

Прогноз и ставка на «Кальяри» — «Салернитана»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальяри» предлагают — 1.99.

На викторию «Салернитаны» дают — 4.04, ничья оценена — в 3.62.

В поединке двух аутсайдеров первенства, мы отдаем предпочтение хозяевам, на которых и рекомендуем ставить.