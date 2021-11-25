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    «Младост» Лучани — «Войводина». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Сербии, 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Младост» Лучани — «Войводина»
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    «Войводина»
    В перенесенном поединке 3-го тура сербской Суперлиги «Младост» Лучани на своем поле сыграет с «Войводиной». Игра пройдет 25 ноября и начнется в 16:30 по мск. «Младост» Лучани — «Войводина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Младост» Лучани

    После 16 проведенных встреч «Младост» набрала 17 очков и находится во второй девятки сербского первенства, на 11 строке. От восьмого места команда отстает на пять баллов.

    Клуб из города Лучани отпраздновал в текущем чемпионате пять побед, две игры с его участием завершились вничью и девять раз он был поверженным, разница мячей — 18:24.

    В минувшем туре Суперлиги коллектив на своей территории был разгромлен «Црвеной Звездой» со счетом 1:5, что стало для них третьим фиаско за последние четыре игры при одном выигрыше.

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    Только семь из 17 общих пунктов «Младост» заработала в родных стенах в текущем первенстве, дважды победив при одной мировой и пяти проигрышах.

    «Войводина»

    С 23 зачетными пунктами «Войводина» разместилась на пятой строке в турнирной таблице сербской Суперлиги. В случае победы в этой игре команда поднимется на строку выше.

    Коллектив из Нови-Сад в данном первенстве смог добыть шесть победных результатов, а также по пять раз играл вничью и терпел фиаско, забито и пропущено по 20 мячей.

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  • 22/11/2021

    • К данной игре команда подходит с серий из двух поражений. Правда, в этот период она уступила «Црвене Звезде» дома 1:2 и «Партизану» 1:4 в гостях. Перед этим она выиграла три поединка подряд.

    Всего девять из 23 общих баллов «Войводина» заработала вне родных стен, дважды одержав виктории при трех ничьих и трех фиаско.

    В прошлом сезоне «Войводина» в играх с «Младостью» набрала четыре очка, выиграв 3:0 дома и сыграв 1:1 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Войводины» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Младости» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.52.

    Как правило, в последнее время в Лучани игры этих команд проходят с обоюдно забитыми голами. В общем, и сейчас ожидаем забитые мячи в обе стороны.

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    «Младост» Лучани — «Войводина»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. Будет ли обмен результативными ударами?
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