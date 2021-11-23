В поединке 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы H, «Челси» сыграет с «Ювентусом» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Матч назначен на 23 ноября 23:00 мск. «Челси» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Аристократы» занимают 2 место в таблице, имея на счету 9 очков. Даже в случае поражения их никто не обгонит, а вот за «Ювентусом» у хозяев еще есть шанс угнаться.

В предыдущем матче с «Юве» «Челси» проиграл 0:1, однако после этого команда одержала две победы, не пропустив ни одного мяча. Коллектив Томаса Тухеля разгромила «Мальме» 4:0 и выиграл у него во втором круге с результатом 1:0.

Перед игрой с «бьянконери» «синие» успели провести два матча в АПЛ, где они разошлись миром с «Бернли» (1:1) и уверенно выиграли у «Лестера» 3:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Челси» победил в 3 домашних матчах Лиге чемпионов подряд, причем сделал это без единого пропущенного мяча. В этой ЛЧ у «аристократов» лишь один пропущенный гол.

«Ювентус»

«Бьянконери» возглавляют турнирную таблицу с 12 очками на счету. В прошлом туре они досрочно получили путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

До международной паузы «Ювентус» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 4:2. Это был единственный матч в групповой стадии, когда гости пропускали. До этого выиграли 3 раза подряд всухую, одолев «Зенит» 1:0, «Мальме» 3:0 и «Челси» 1:0.

Победа над «Зенитом» стала началом победной серии команды, которая составляет уже 3 поединка. Перед 5 туром «зебры» выиграли в Серии А у «Фиорентины» (1:0) и «Лацио» (2:0).

Не смогут сыграть Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Данило.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают больше шансов «Челси», оценивая его победу коэффициентом 1.70. Котировка на «Ювентус» составляет 5.10. Коэффициент 3.95 выставлен на ничью.

«Челси» будет играть на победу . Во-первых, он хочет поквитаться за поражение в первом круге. Во-вторых, у него еще есть стимул, так как «Юве» находится в трех очках и за 2 тура его вполне еще можно обойти.

Сюда же добавим неплохую победную серию «аристократов» в Лиге чемпионов на «Стэмфорд Бридж». Рекомендуем поставить на победу «Челси».