«Челси»
«Аристократы» занимают 2 место в таблице, имея на счету 9 очков. Даже в случае поражения их никто не обгонит, а вот за «Ювентусом» у хозяев еще есть шанс угнаться.
В предыдущем матче с «Юве» «Челси» проиграл 0:1, однако после этого команда одержала две победы, не пропустив ни одного мяча. Коллектив Томаса Тухеля разгромила «Мальме» 4:0 и выиграл у него во втором круге с результатом 1:0.
Перед игрой с «бьянконери» «синие» успели провести два матча в АПЛ, где они разошлись миром с «Бернли» (1:1) и уверенно выиграли у «Лестера» 3:0.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Челси» победил в 3 домашних матчах Лиге чемпионов подряд, причем сделал это без единого пропущенного мяча. В этой ЛЧ у «аристократов» лишь один пропущенный гол.
«Ювентус»
«Бьянконери» возглавляют турнирную таблицу с 12 очками на счету. В прошлом туре они досрочно получили путевку в плей-офф Лиги чемпионов.
До международной паузы «Ювентус» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 4:2. Это был единственный матч в групповой стадии, когда гости пропускали. До этого выиграли 3 раза подряд всухую, одолев «Зенит» 1:0, «Мальме» 3:0 и «Челси» 1:0.
Победа над «Зенитом» стала началом победной серии команды, которая составляет уже 3 поединка. Перед 5 туром «зебры» выиграли в Серии А у «Фиорентины» (1:0) и «Лацио» (2:0).
Не смогут сыграть Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Данило.
Прогноз и ставка
Букмекеры дают больше шансов «Челси», оценивая его победу коэффициентом 1.70. Котировка на «Ювентус» составляет 5.10. Коэффициент 3.95 выставлен на ничью.
«Челси»
Сюда же добавим неплохую победную серию «аристократов» в Лиге чемпионов на «Стэмфорд Бридж». Рекомендуем поставить на победу «Челси».
Учитывая, что «Челси» не пропускал дома