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    Ответит ли «Челси» «Ювентусу» за поражение в первом круге?

    «Челси» — «Ювентус». Прогноз (к. 1.70) и ставки на футбол, 23 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ювентус»
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    Хаким Зиеш
    В поединке 5 тура групповой стадии Лиги чемпионов, группы H, «Челси» сыграет с «Ювентусом» на поле стадиона «Стэмфорд Бридж». Матч назначен на 23 ноября 23:00 мск. «Челси» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа H 23 Ноября 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 23:00 Ювентус Ювентус
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.90
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    «Челси»

    «Аристократы» занимают 2 место в таблице, имея на счету 9 очков. Даже в случае поражения их никто не обгонит, а вот за «Ювентусом» у хозяев еще есть шанс угнаться.

    В предыдущем матче с «Юве» «Челси» проиграл 0:1, однако после этого команда одержала две победы, не пропустив ни одного мяча. Коллектив Томаса Тухеля разгромила «Мальме» 4:0 и выиграл у него во втором круге с результатом 1:0.

    Перед игрой с «бьянконери» «синие» успели провести два матча в АПЛ, где они разошлись миром с «Бернли» (1:1) и уверенно выиграли у «Лестера» 3:0.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Челси» победил в 3 домашних матчах Лиге чемпионов подряд, причем сделал это без единого пропущенного мяча. В этой ЛЧ у «аристократов» лишь один пропущенный гол.

    «Ювентус»

    «Бьянконери» возглавляют турнирную таблицу с 12 очками на счету. В прошлом туре они досрочно получили путевку в плей-офф Лиги чемпионов.

    До международной паузы «Ювентус» на своем поле обыграл «Зенит» со счетом 4:2. Это был единственный матч в групповой стадии, когда гости пропускали. До этого выиграли 3 раза подряд всухую, одолев «Зенит» 1:0, «Мальме» 3:0 и «Челси» 1:0.

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    • Победа над «Зенитом» стала началом победной серии команды, которая составляет уже 3 поединка. Перед 5 туром «зебры» выиграли в Серии А у «Фиорентины» (1:0) и «Лацио» (2:0).

    Не смогут сыграть Пауло Дибала, Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Данило.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают больше шансов «Челси», оценивая его победу коэффициентом 1.70. Котировка на «Ювентус» составляет 5.10. Коэффициент 3.95 выставлен на ничью.

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    «Челси» будет играть на победу. Во-первых, он хочет поквитаться за поражение в первом круге. Во-вторых, у него еще есть стимул, так как «Юве» находится в трех очках и за 2 тура его вполне еще можно обойти.

    Сюда же добавим неплохую победную серию «аристократов» в Лиге чемпионов на «Стэмфорд Бридж». Рекомендуем поставить на победу «Челси».

    Учитывая, что «Челси» не пропускал дома в трех матчах подряд, да и «Ювентус» в этой Лиге чемпионов пустил всего 2 гола в 4 играх. Предлагаем обратить внимание на «тотал меньше 2.5» Все-таки в первом круге команды тоже сыграли нерезультативно.

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    «Челси» — «Ювентус»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 23.11.2021. Прогнозы на футбол. Ответит ли «Челси» «Ювентусу» за поражение в первом круге?
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