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    Продолжит ли «Наполи» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?

    «Интер» — «Наполи». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Наполи»
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    Виктор Осимхен
    В воскресенье, 21 ноября, «Интер» на своем поле примет «Наполи» в 13-м туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Милане на «Сан-Сиро», начнется в 20:00 по московскому времени. «Интер» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 21 Ноября 2021 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.15
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    «Интер»

    «Интер» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 25 очков.

    «Нерадзурри» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение в 12 турах.

    В трех последних матчах подопечные Симоне Индзаги обыграли «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0), а также разошлись миром с «Миланом» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В Лиге чемпионов миланцы дважды подряд обыграли «Шериф» (3:1 и 3:1) и поднялись на второе место в группе D, отставая от «Реала» на 2 балла.

    После травм у «Интера» восстанавливаются Стефан де Врей и Алексис Санчес.

    «Наполи»

    «Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 32 набранными очками.

    Команда Лучано Спаллетти в 12 сыгранных турах одержала десять побед и дважды сыграла вничью.

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    • Перед паузой на международные матчи неаполитанцы выиграли у «Болоньи» (3:0) и «Салернитаны» (1:0), а также поделили очки с «Вероной» (1:1).

    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Наполи» разгромил «Легию» (4:1) и стал первым в группе C.

    Среди травмированных у «Наполи» значатся Костас Манолас и Кевин Малькюи.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 2.25, победа «Наполи» — 3.30, ничья — 3.50.

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    Неаполитанцы фантастически начали новый сезон и пока не проиграли ни одной встречи в Серии А. Нам кажется, что у них есть все шансы продлить эту беспроигрышную серию, несмотря на всю серьезность соперника.

    Безусловно, «нерадзурри» сильны, но в этом сезоне они потеряли очки в пяти матчах из 12. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 1.70.

    Еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 2.10. На первый план, скорее всего, выйдет физическая борьба, при которой будет сложно рассчитывать на высокую результативность.

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    «Интер» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Наполи» беспроигрышную серию в чемпионате Италии?
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