В воскресенье, 21 ноября, «Интер» на своем поле примет «Наполи» в 13-м туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в Милане на «Сан-Сиро», начнется в 20:00 по московскому времени. «Интер» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

«Интер» занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея на своем счету 25 очков.

«Нерадзурри» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели одно поражение в 12 турах.

В трех последних матчах подопечные Симоне Индзаги обыграли «Эмполи» (2:0) и «Удинезе» (2:0), а также разошлись миром с «Миланом» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

В Лиге чемпионов миланцы дважды подряд обыграли «Шериф» (3:1 и 3:1) и поднялись на второе место в группе D, отставая от «Реала» на 2 балла.

После травм у «Интера» восстанавливаются Стефан де Врей и Алексис Санчес.

«Наполи»

«Наполи» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии с 32 набранными очками.

Команда Лучано Спаллетти в 12 сыгранных турах одержала десять побед и дважды сыграла вничью.

Перед паузой на международные матчи неаполитанцы выиграли у «Болоньи» (3:0) и «Салернитаны» (1:0), а также поделили очки с «Вероной» (1:1).

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы «Наполи» разгромил «Легию» (4:1) и стал первым в группе C.

Среди травмированных у «Наполи» значатся Костас Манолас и Кевин Малькюи.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Интера» — 2.25, победа «Наполи» — 3.30, ничья — 3.50.

Неаполитанцы фантастически начали новый сезон и пока не проиграли ни одной встречи в Серии А. Нам кажется, что у них есть все шансы продлить эту беспроигрышную серию, несмотря на всю серьезность соперника.

Безусловно, «нерадзурри» сильны, но в этом сезоне они потеряли очки в пяти матчах из 12. Наш прогноз и ставка — «гости не проиграют» за 1.70.

Еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 2.10. На первый план, скорее всего, выйдет физическая борьба, при которой будет сложно рассчитывать на высокую результативность.