ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок Садио МанеVAR в АПЛ. Кто из игроков больше всех пострадал, а кто получил выгоду? Артем ДзюбаДзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ
  • 20:59
    • Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
    Все новости спорта

    «Клермон» и «Ницца» не покажут результативной игры?

    «Клермон» — «Ницца». Прогноз (к. 1.88) и ставки на футбол, Лига 1, 21 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Клермон Прогнозы на Ниццу Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Ницца»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анди Делор
    В 14 туре чемпионата Франции (Лига 1), «Клермон» примет «Ниццу» на «Габриэль Монпье». Встреча состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск. «Клермон» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 21 Ноября 2021 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 19:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Клермон»

    «Клермон» проиграл 3 матча подряд. Сейчас находится на 15 позиции в таблице Лиги 1, имея на своем счету 13 очков.

    В последних турах команда уступала «Нанту» (1:2), «Марселю» (0:1) и «Сент-Этьену» (2:3). 16 октября она одержала единственную победу на весь осенний отрезок сезона, обыграв «Лилль» со счетом 1:0.

    Всего в нынешнем сезоне «Клермон» выиграл 3 раза и сыграл 4 матча вничью. Из статистики также стоит отметить пропущенные голы. Их у хозяев 26 и это третий показатель в лиге.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Дома «Клермон» более закрыт. На своем поле он потерпел лишь 2 из 6 поражений и пропустил 7 из 26 пропущенных мячей.

    «Ницца»

    Гости находятся на третьем месте — зоне Лиги чемпионов (плей-офф). Команда показывает неплохую результативность (23 гола) и при этом она меньше всех пропускает на данный момент. «Ницца» пропустила всего 10 голов в 13 матчах.

    В прошлом туре «орлята» потерпели свое третье поражение в сезоне, уступив дома «Монпелье» с минимальным результатом 0:1. Для них это стало первой домашней неудачей.

  • Звезды задаром. Мбаппе, Погба и еще 9 игроков, контракты которых истекают следующим летом
  • Кто из топ-игроков уже зимой может начать поиск нового клуба?
  • 16/11/2021

    • До поражения от «Монпелье» «Ницца» не проигрывала 3 тура подряд. Она победила «Лион» (3:2) и «Анже» (2:1), а также сыграла вничью с «Марселем» (1:1).

    Большой проблемой может стать отсутствие некоторых ключевых игроков. Травмированы Юсеф Аталь, Мельвин Бард, Амин Гуири и Данте.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры выпустили такие котировки: 3.40 на «Клермон», 3.50 на ничью и 2.20 на «Ниццу».

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Ницца» может сыграть хуже обычного в отсутствии своих ключевых игроков. «Клермон», судя по статистике, умеет сушить матчи на домашнем стадионе. Лишь 2 из 6 домашних матчей команды заканчивались с тоталом меньше 2.5. В тех же поединках команда пропускала больше гола.

    Букмекеры достаточно высоко оценивают вероятность того, что поединок будет низовым. Мы рекомендуем обратить на это внимание и поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Гомель — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аталанта — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Йокерит — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Клермон» — «Ницца»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Клермон» и «Ницца» не покажут результативной игры?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры