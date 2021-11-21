«Клермон»
«Клермон» проиграл 3 матча подряд. Сейчас находится на 15 позиции в таблице Лиги 1, имея на своем счету 13 очков.
В последних турах команда уступала «Нанту» (1:2), «Марселю» (0:1) и «Сент-Этьену» (2:3). 16 октября она одержала единственную победу на весь осенний отрезок сезона, обыграв «Лилль» со счетом 1:0.
Всего в нынешнем сезоне «Клермон» выиграл 3 раза и сыграл 4 матча вничью. Из статистики также стоит отметить пропущенные голы. Их у хозяев 26 и это третий показатель в лиге.
Дома «Клермон» более закрыт. На своем поле он потерпел лишь 2 из 6 поражений и пропустил 7 из 26 пропущенных мячей.
«Ницца»
Гости находятся на третьем месте — зоне Лиги чемпионов (плей-офф). Команда показывает неплохую результативность (23 гола) и при этом она меньше всех пропускает на данный момент. «Ницца» пропустила всего 10 голов в 13 матчах.
В прошлом туре «орлята» потерпели свое третье поражение в сезоне, уступив дома «Монпелье» с минимальным результатом 0:1. Для них это стало первой домашней неудачей.
До поражения от «Монпелье» «Ницца» не проигрывала 3 тура подряд. Она победила «Лион» (3:2) и «Анже» (2:1), а также сыграла вничью с «Марселем» (1:1).
Большой проблемой может стать отсутствие некоторых ключевых игроков. Травмированы Юсеф Аталь, Мельвин Бард, Амин Гуири и Данте.
Прогноз и ставка
Букмекеры выпустили такие котировки: 3.40 на «Клермон», 3.50 на ничью и 2.20 на «Ниццу».
«Ницца» может сыграть хуже обычного в отсутствии своих ключевых игроков. «Клермон», судя по статистике, умеет сушить матчи на домашнем стадионе. Лишь 2 из 6 домашних матчей команды
Букмекеры достаточно высоко оценивают вероятность того, что поединок будет низовым. Мы рекомендуем обратить на это внимание и поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.88.