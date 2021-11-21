В 14 туре чемпионата Франции (Лига 1), «Клермон» примет «Ниццу» на «Габриэль Монпье». Встреча состоится 21 ноября и начнется в 19:00 мск. «Клермон» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» проиграл 3 матча подряд. Сейчас находится на 15 позиции в таблице Лиги 1, имея на своем счету 13 очков.

В последних турах команда уступала «Нанту» (1:2), «Марселю» (0:1) и «Сент-Этьену» (2:3). 16 октября она одержала единственную победу на весь осенний отрезок сезона, обыграв «Лилль» со счетом 1:0.

Всего в нынешнем сезоне «Клермон» выиграл 3 раза и сыграл 4 матча вничью. Из статистики также стоит отметить пропущенные голы. Их у хозяев 26 и это третий показатель в лиге.

Все прогнозы на Лигу 1

Дома «Клермон» более закрыт. На своем поле он потерпел лишь 2 из 6 поражений и пропустил 7 из 26 пропущенных мячей.

«Ницца»

Гости находятся на третьем месте — зоне Лиги чемпионов (плей-офф). Команда показывает неплохую результативность (23 гола) и при этом она меньше всех пропускает на данный момент. «Ницца» пропустила всего 10 голов в 13 матчах.

В прошлом туре «орлята» потерпели свое третье поражение в сезоне, уступив дома «Монпелье» с минимальным результатом 0:1. Для них это стало первой домашней неудачей.

До поражения от «Монпелье» «Ницца» не проигрывала 3 тура подряд. Она победила «Лион» (3:2) и «Анже» (2:1), а также сыграла вничью с «Марселем» (1:1).

Большой проблемой может стать отсутствие некоторых ключевых игроков. Травмированы Юсеф Аталь, Мельвин Бард, Амин Гуири и Данте.

Прогноз и ставка

Букмекеры выпустили такие котировки: 3.40 на «Клермон», 3.50 на ничью и 2.20 на «Ниццу».

«Ницца» может сыграть хуже обычного в отсутствии своих ключевых игроков. «Клермон», судя по статистике, умеет сушить матчи на домашнем стадионе. Лишь 2 из 6 домашних матчей команды заканчивались с тоталом меньше 2.5 . В тех же поединках команда пропускала больше гола.

Букмекеры достаточно высоко оценивают вероятность того, что поединок будет низовым. Мы рекомендуем обратить на это внимание и поставить на тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.88.