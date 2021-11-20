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    Устоят ли «канарейки» дома против «святых»?

    «Норвич» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Англии, 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Саутгемптон»
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    «Норвич»
    В 12-м туре английской Премьер-лиги на стадионе «Карроу Роуд» сойдутся «Норвич» и «Саутгемптон». Игра пройдет 20 ноября и начнется в 18:00 по мск. «Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 18:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
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    «Норвич»

    «Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

    А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, набрав только пять пунктов за 11 проведенных игр и закономерно засели на дне турнирной таблицы в пяти баллах от безопасной строки.

    Причем забил коллектив всего пять мячей, пропустив 26. В предыдущем туре «Норвич» добыл первую викторию в сезоне, обыграв на выезде 2:1 «Брентфорд», а перед этим он проиграл два поединка с общим счетом 1:9.

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом розыгрыше АПЛ в родных стенах «Норвич» набрал всего лишь один пункт в пяти проведенных встречах. Разница мячей в этих играх составляет 3:10.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» с 14 зачетными баллами находится на 13 строке в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

    В текущем чемпионате «святые» по три раза побеждали и терпели фиаско, а в остальных пяти поединках делили очки со своими оппонентами. Забить удалось десять голов, а пропустили на два мяча больше.

    Все прогнозы на АПЛ

    После того как в начале октября «красно-белые» уступили на выезде «Челси» со счетом 1:3, затем они не знают горечи неудач, трижды победив в данном отрезке при одной мировой.

    В минувшем туре «Саутгемптон» одолел дома 1:0 «Астон Виллу». На выезде же он в текущем первенстве добыл пять очков, раз победив при двух фиаско и ничьих.

    В АПЛ-2019/20 «Саутгемтон» дважды взял верх над «Норвичем» — 2:1 дома и 3:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Норвича» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

    «Канарейки» немного освоились в АПЛ и даже смогли раз победить. И сейчас они вполне могут разжиться очками, играя дома с середняком лиги. В общем, ставим на хозяев с Х.

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    «Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Устоят ли «канарейки» дома против «святых»?
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