В 12-м туре английской Премьер-лиги на стадионе «Карроу Роуд» сойдутся «Норвич» и «Саутгемптон». Игра пройдет 20 ноября и начнется в 18:00 по мск. «Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Норвич» после годичного перерыва смог вернуться в Премьер-лигу. В прошлом сезоне он стал победителем Чемпионшипа, уверенно пройдя всю турнирную дистанцию.

А вот в элите английского футбола «канарейки» пока никак не могут освоится, набрав только пять пунктов за 11 проведенных игр и закономерно засели на дне турнирной таблицы в пяти баллах от безопасной строки.

Причем забил коллектив всего пять мячей, пропустив 26. В предыдущем туре «Норвич» добыл первую викторию в сезоне, обыграв на выезде 2:1 «Брентфорд», а перед этим он проиграл два поединка с общим счетом 1:9.

Календарь и таблица АПЛ

В этом розыгрыше АПЛ в родных стенах «Норвич» набрал всего лишь один пункт в пяти проведенных встречах. Разница мячей в этих играх составляет 3:10.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» с 14 зачетными баллами находится на 13 строке в турнирной таблице АПЛ, оторвавшись на шесть баллов от зоны вылета.

В текущем чемпионате «святые» по три раза побеждали и терпели фиаско, а в остальных пяти поединках делили очки со своими оппонентами. Забить удалось десять голов, а пропустили на два мяча больше.

Все прогнозы на АПЛ

После того как в начале октября «красно-белые» уступили на выезде «Челси» со счетом 1:3, затем они не знают горечи неудач, трижды победив в данном отрезке при одной мировой.

В минувшем туре «Саутгемптон» одолел дома 1:0 «Астон Виллу». На выезде же он в текущем первенстве добыл пять очков, раз победив при двух фиаско и ничьих.

В АПЛ-2019/20 «Саутгемтон» дважды взял верх над «Норвичем» — 2:1 дома и 3:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Саутгемптона» предлагают — 2.12.

На викторию «Норвича» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

«Канарейки» немного освоились в АПЛ и даже смогли раз победить. И сейчас они вполне могут разжиться очками, играя дома с середняком лиги. В общем, ставим на хозяев с Х.