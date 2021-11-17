Сборная Чили
Сборная Чили в текущем отборочном цикле борется за выход на Мундиаль. Пока получается — проходное 4 место на данный момент.
Состав у чилийцев крепкий, но показатели довольно скромные. В 13 матчах команда забила только 15 мячей.
В минувшем туре квалификации сборная Чили добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран Парагвай.
Причем эта победа стала для команды третьей подряд в отборе. Это явно свидетельствует о прекрасной форме игроков и отличном микроклимате в коллективе.
Сборная Эквадора
Эквадорцы пока являются главной сенсацией отбора в Южной Америке. Третье место, как раз вслед за Бразилией и Аргентиной, с 20 очками в активе — отличная диспозиция.
Минувший тур сборная Эквадора также провела продуктивно. Дома была с минимальным счетом обыграна Венесуэла.
Главная сила эквадорцев — в атаке. 21 забитый мяч в 13 матчах говорит о многом, зато оборона не радует (13 пропущенных мячей).
В отличной форме пребывает Микаэль Эстрада, отличившийся шестью голами. Впрочем, и без него у команды есть, кому делать погоду на поле.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Чили за 1.83, на ничью за 3.50, а на Эквадор — за 4.68.
Чилийцы наверняка
Эквадорцы сыграют вторым номером, и явно попытаются не уступить.
Чилийцы традиционно удачно играют с Эквадором. Наши прогноз и ставка — Фора Чили -0.75 с коэффициентом 2.10.