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    Чили не оставит шансов Эквадору?

    Чили — Эквадор. Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ЧМ-2022, 17 ноября 2021 года

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    Артуро Видаль
    Чили сыграет на своем поле с Эквадором в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 03:15 мск. Чили — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 17 Ноября 2021 года
    Чили
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    •  Чили 03:15 Эквадор Эквадор
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.45
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    Сборная Чили

    Сборная Чили в текущем отборочном цикле борется за выход на Мундиаль. Пока получается — проходное 4 место на данный момент.

    Состав у чилийцев крепкий, но показатели довольно скромные. В 13 матчах команда забила только 15 мячей.

    В минувшем туре квалификации сборная Чили добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран Парагвай.

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    Причем эта победа стала для команды третьей подряд в отборе. Это явно свидетельствует о прекрасной форме игроков и отличном микроклимате в коллективе.

    Сборная Эквадора

    Эквадорцы пока являются главной сенсацией отбора в Южной Америке. Третье место, как раз вслед за Бразилией и Аргентиной, с 20 очками в активе — отличная диспозиция.

    Минувший тур сборная Эквадора также провела продуктивно. Дома была с минимальным счетом обыграна Венесуэла.

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    • Главная сила эквадорцев — в атаке. 21 забитый мяч в 13 матчах говорит о многом, зато оборона не радует (13 пропущенных мячей).

    В отличной форме пребывает Микаэль Эстрада, отличившийся шестью голами. Впрочем, и без него у команды есть, кому делать погоду на поле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Чили за 1.83, на ничью за 3.50, а на Эквадор — за 4.68.

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    Чилийцы наверняка постараются продлить свою победную серию.

    Эквадорцы сыграют вторым номером, и явно попытаются не уступить.

    Чилийцы традиционно удачно играют с Эквадором. Наши прогноз и ставка — Фора Чили -0.75 с коэффициентом 2.10.

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    Чили — Эквадор: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 17.11.2021. Прогнозы на футбол. Чили не оставит шансов Эквадору?
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