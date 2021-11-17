Чили сыграет на своем поле с Эквадором в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 17 ноября, начало — в 03:15 мск. Чили — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Чили

Сборная Чили в текущем отборочном цикле борется за выход на Мундиаль. Пока получается — проходное 4 место на данный момент.

Состав у чилийцев крепкий, но показатели довольно скромные. В 13 матчах команда забила только 15 мячей.

В минувшем туре квалификации сборная Чили добыла важнейшую викторию. На выезде минимально был обыгран Парагвай.

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Причем эта победа стала для команды третьей подряд в отборе. Это явно свидетельствует о прекрасной форме игроков и отличном микроклимате в коллективе.

Сборная Эквадора

Эквадорцы пока являются главной сенсацией отбора в Южной Америке. Третье место, как раз вслед за Бразилией и Аргентиной, с 20 очками в активе — отличная диспозиция.

Минувший тур сборная Эквадора также провела продуктивно. Дома была с минимальным счетом обыграна Венесуэла.

Главная сила эквадорцев — в атаке. 21 забитый мяч в 13 матчах говорит о многом, зато оборона не радует (13 пропущенных мячей).

В отличной форме пребывает Микаэль Эстрада, отличившийся шестью голами. Впрочем, и без него у команды есть, кому делать погоду на поле.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Чили за 1.83, на ничью за 3.50, а на Эквадор — за 4.68.

Чилийцы наверняка постараются продлить свою победную серию .

Эквадорцы сыграют вторым номером, и явно попытаются не уступить.

Чилийцы традиционно удачно играют с Эквадором. Наши прогноз и ставка — Фора Чили -0.75 с коэффициентом 2.10.