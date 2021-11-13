Сборная Аргентины сыграет на выезде против команды Аргентины в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Монтевидео, начало — в 02:00 мск. Уругвай — Аргентина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уругвай

Сборная Уругвая занимает пятое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы. После 12-ти сыгранных матчей в активе уругвайцев 16 очков.

В прошлом месяце Уругвай провел три матча и набрал лишь одно очко, тем самым существенно усложнив себе задачу попадания на ЧМ.

После игры с Колумбией, которая завершилась вничью со счетом 0:0, команда Оскара Табареса потерпела разгромные поражения от Аргентины (0:3) и Бразилии (1:4).

В шести домашних матчах текущего отбора сборная Уругвая потерпела только одно поражение. Год назад уругвайцы проиграли на своем поле Бразилии.

Аргентина

Аргентина после 11-ти сыгранных матчей набрала 25 очков и находится на втором месте.

Аргентинцы, как и сборная Бразилии, еще ни разу не проигрывали в квалификации ЧМ-2022.

В октябре команда Лионеля Скалони сыграла вничью с Парагваем и одержала победы над Уругваем и Перу, при этом не пропустив ни одного мяча. Всего же в текущем отборе Аргентина позволила соперникам забить лишь шесть мячей.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Предстоящий матч может пропустить Лионель Месси. Капитан Аргентины прибыл в расположение национальной команды, несмотря на то, что пропустил несколько недавних матчей «ПСЖ» из-за травмы. Ожидается, что Месси полностью восстановится к игре с Бразилией.

Прогноз и ставка

На Уругвай в этом матче можно поставить за 3.52, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Аргентины — за 2.42.

Для сборной Уругвая все оставшиеся матчи имеют ключевое значение, тогда как Аргентина уже может не волноваться, сложно представить, что должно произойти, чтобы она не поехала на ЧМ.

Шанс Уругвая в предстоящем матче заключается в возможном отсутствии Месси. Без своей главной звезды Аргентина вполне может потерять очки.

Ставка — победа Уругвая с форой (0) за 2.46.