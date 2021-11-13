Сборная Норвегии сыграет на своем поле против Латвии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Осло на «Улеваал», начало — в 20:00 мск. Норвегия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Сборная Норвегии нынешний отборочный цикл проводит довольно продуктивно. 2 место в группе на текущий момент — неплохая диспозиция накануне решающих поединков.

На текущий момент сборная Норвегии отстает только от голландцев. Правда, гандикап еще можно преодолеть, ведь составляет он всего два пункта.

В позапрошлом туре квалификации сборная Норвегии добилась стратегически важной ничьей с Турцией (1:1). В прошлом — переиграла дома Черногорию (2:0).

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В случае победы в этой встрече команда может не только удержаться на второй строчке, а и подняться на первую позицию, если лидера секстета Нидерланды проиграют на выезде Черногории.

Латвия

Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

Вот и нынешнее 5-е место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в восьми матчах набрала лишь пять очков.

В своем позапрошлом поединке коллектив почетно уступил на своем поле Нидерландам (0:1) с минимальным результатом. В прошлом туре он проиграл Турции (1:2) дома.

Единственную победу он одержал над Гибралтаром (3:1). Уже четыре игры ему не удается победить при трех поражениях.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 8,00.

Наши прогноз и ставки — Норвегия выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30.