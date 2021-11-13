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    Сохранит ли Норвегия шансы выйти на ЧМ-2022 напрямую?

    Норвегия — Латвия. Прогноз (к. 2.30) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Латвия
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    Норвегия идет на второй строчке
    Сборная Норвегии сыграет на своем поле против Латвии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 13 ноября в Осло на «Улеваал», начало — в 20:00 мск. Норвегия — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Норвегия

    Сборная Норвегии нынешний отборочный цикл проводит довольно продуктивно. 2 место в группе на текущий момент — неплохая диспозиция накануне решающих поединков.

    На текущий момент сборная Норвегии отстает только от голландцев. Правда, гандикап еще можно преодолеть, ведь составляет он всего два пункта.

    В позапрошлом туре квалификации сборная Норвегии добилась стратегически важной ничьей с Турцией (1:1). В прошлом — переиграла дома Черногорию (2:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В случае победы в этой встрече команда может не только удержаться на второй строчке, а и подняться на первую позицию, если лидера секстета Нидерланды проиграют на выезде Черногории.

    Латвия

    Нынешний турнир сборная Латвии проводит на своем уровне. В смысле, ни на что не претендуя, соревнуется с футбольным карликом за то, чтобы не быть последней.

    Вот и нынешнее 5-е место из шести команд — отличный показатель такого положения вещей. Сборная Латвии в восьми матчах набрала лишь пять очков.

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  • 13/10/2021

    • В своем позапрошлом поединке коллектив почетно уступил на своем поле Нидерландам (0:1) с минимальным результатом. В прошлом туре он проиграл Турции (1:2) дома.

    Единственную победу он одержал над Гибралтаром (3:1). Уже четыре игры ему не удается победить при трех поражениях.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,11.

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    Успех гостей оценивается в 26,00, тогда как ничья — в 8,00.

    Наши прогноз и ставки — Норвегия выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 2,30.

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    Норвегия — Латвия: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Сохранит ли Норвегия шансы выйти на ЧМ-2022 напрямую?
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