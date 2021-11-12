Молодежная сборная Норвегии сыграет на своем поле против Финляндии в отборочном турнире молодежного Евро-2023. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 20:00 мск. Норвегия U21 — Финляндия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия U21

Норвежцы после четырех сыгранных матчей занимают второе место в своей группе. В их активе на данный момент девять очков — на три меньше, чем у Хорватии.

Своей единственное на данный момент поражение норвежская «молодежка» потерпела как раз в гостевой встрече с хорватами (2:3) в начале октября.

Кроме того, в прошлом месяце Норвегия легко выиграла на своем поле у Эстонии (3:0). При этом в гостевом матче норвежцы тоже разгромили эстонцев — эта игра и вовсе завершилась со счетом 5:0.

Но куда более существенной и важной стала домашняя победа над Австрией (3:1), которую Норвегия на данный момент опережает только по дополнительным показателям.

Финляндия U21

Финская «молодежка» тоже провела в текущем отборе четыре матча. На данный момент финны, набрав семь очков, занимают четвертую строчку.

Как и норвежцы, Финляндия до сих пор проиграла в квалификации только один матч. В начале сентября «Суоми» уступили на своем поле Хорватии (0:2).

В октябре сборная Финляндии сыграла на выезде вничью с Азербайджаном (1:1), а потом неожиданно легко выиграла на своем поле у Австрии (3:1).

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Финляндия не смогла забить только в одном матче квалификации Евро-2023.

Прогноз и ставка

На Норвегию в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу Финляндии — за 5.75.

На своем поле у талантливых норвежцев, скорее всего, не будет проблем в матче с финнами. Хозяевам вполне по силам выиграть с разницей в несколько мячей.

Ставка — победа Норвегии с форой (-1,0) за 1.93.

Также можно рассмотреть ставку на тотал Норвегии больше 2,0 ща 2.29.