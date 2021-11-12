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    Литва U21
    Северная Ирландия U21 сыграет на своем поле с Литвой U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. Северная Ирландия U21 — Литва U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 12 Ноября 2021 года
    Северная Ирландия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    •  Северная Ирландия U21 17:00 Литва U21 Литва U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.65
  • 2
  • 6.30
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    Сборная Северной Ирландии U21

    Североирландцы не радуют ни игрой, ни результатами. На данный момент Северная Ирландия замыкает турнирную таблицу группы C.

    В активе у сборной Северной Ирландии U21 3 очка. Столь же очков и у мальтийцев с литовцами.

    В своем последнем матче североирландцы разгромно уступили. Правда, вряд ли кто-то бросит камень в команду после поражения от Испании (3:0).

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    Главную тревогу вызывает атакующая линия. Северная Ирландия забила только два мяча в четырех сыгранных матчах.

    Сборная Литвы U21

    Литовская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе C прибалтийцы занимают предпоследнее 5 место, набрав лишь 3 очка.

    Правда, сборная Литвы U21 забила лишь на гол больше североирландцев, пропустив в свои ворота те же 9 мячей. Да и игра команды вызывает ряд вопросов.

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    • В последнем свое матче литовцы вновь разочаровали. Дома команда разгромно уступила россиянам (0:3).

    Вероятно, в этом поединке литовцы постараются зацепиться за очки. Где же это еще делать, как не в матче с равным по классу соперником?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Ирландию U21 за 1.64, на ничью за 3.54, а на Литву U21 — за 5.65.

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    Североирландцы испытывают заметные трудности в атаке.

    Литовцам также нужно прибавлять в реализации.

    В матче равных по классу соперников и те, и другие будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.

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    Северная Ирландия U21 — Литва U21: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен юных североирландцев и литовцев?
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