Северная Ирландия U21 сыграет на своем поле с Литвой U21 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 12 ноября, начало — в 17:00 мск. Северная Ирландия U21 — Литва U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Северной Ирландии U21

Североирландцы не радуют ни игрой, ни результатами. На данный момент Северная Ирландия замыкает турнирную таблицу группы C.

В активе у сборной Северной Ирландии U21 3 очка. Столь же очков и у мальтийцев с литовцами.

В своем последнем матче североирландцы разгромно уступили. Правда, вряд ли кто-то бросит камень в команду после поражения от Испании (3:0).

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Главную тревогу вызывает атакующая линия. Северная Ирландия забила только два мяча в четырех сыгранных матчах.

Сборная Литвы U21

Литовская молодежка нынешний отборочный цикл проваливает. В группе C прибалтийцы занимают предпоследнее 5 место, набрав лишь 3 очка.

Правда, сборная Литвы U21 забила лишь на гол больше североирландцев, пропустив в свои ворота те же 9 мячей. Да и игра команды вызывает ряд вопросов.

В последнем свое матче литовцы вновь разочаровали. Дома команда разгромно уступила россиянам (0:3).

Вероятно, в этом поединке литовцы постараются зацепиться за очки. Где же это еще делать, как не в матче с равным по классу соперником?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Северную Ирландию U21 за 1.64, на ничью за 3.54, а на Литву U21 — за 5.65.

Североирландцы испытывают заметные трудности в атаке.

Литовцам также нужно прибавлять в реализации .

В матче равных по классу соперников и те, и другие будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.40.