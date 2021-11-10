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    Испания U19 после перерыва разгромит люксембуржцев?

    Испания U19 — Люксембург U19. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, молодежный чемпионат Европы U19, 10 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания U19 — Люксембург U19
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    Санти Дениа
    Испания U19 сыграет на своем поле с Люксембургом U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Испания U19 — Люксембург U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Испании U19

    Испанская молодежка традиционно исправно поставляет кадры сильнейшим клубам Европы. И в этом нет ничего удивительного, ведь талантов в стране корриды ни счесть.

    Сборная Испании U19 способна выстрелить. Вот только в контрольных матчах этой осенью юная «Фурия Роха» выглядела не столь мощно.

    Из двух товарищеских матчей с израильтянами испанцы вынесли только урок в виде поражения и ничьей. А вот мексиканских сверстников Испания дважды обыграла — 5:1 и 3:2.

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    С нынешним соперником, в этой возрастной категории, испанцы пока не имели дело. Впрочем, в победе Испании сомневаться не приходится. Класса хватит с головой!

    Сборная Люксембурга U19

    Этой команде в своей группе наверняка отводят роль андердога. Однако в последние несколько лет люксембургский футбол находится на подъеме.

    На текущий момент сборная Люксембурга U19 — однозначно темная лошадка. Не исключено, что новая формация игроков сборной не будет испытывать мандража перед признанными авторитетами.

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    • Люксембургская молодежь наверняка рассматривает шансы на 2 место в группе. Однако, если с азербайджанцами команда наверняка потягается, то вот бельгийцы выглядят на голову сильнее.

    С учетом того факта, что молодые люксембуржцы не играли уже более полутора лет (!), вряд ли стоит ждать от них чудес. По крайней мере, в матче с испанцами шансов у команды будет минимум.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Испанию U19 за 1.03, на ничью за 17.00, а на Люксембург U19 — за 41.00.

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    Испанская молодежка традиционно сильна, и наверняка сыграет на классе.

    Гости будут рады даже достойному поражению от гранда.

    И по составу, и по уровню игры испанцы должны с легкостью переигрывать соперников уровня Люксембурга. Наши прогноз и ставка — Фора Испании U19 -2.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.20.

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    Испания U19 — Люксембург U19: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.11.2021. Прогнозы на футбол. Испания U19 после перерыва разгромит люксембуржцев?
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