Испания U19 сыграет на своем поле с Люксембургом U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Испания U19 — Люксембург U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Испании U19

Испанская молодежка традиционно исправно поставляет кадры сильнейшим клубам Европы. И в этом нет ничего удивительного, ведь талантов в стране корриды ни счесть.

Сборная Испании U19 способна выстрелить. Вот только в контрольных матчах этой осенью юная «Фурия Роха» выглядела не столь мощно.

Из двух товарищеских матчей с израильтянами испанцы вынесли только урок в виде поражения и ничьей. А вот мексиканских сверстников Испания дважды обыграла — 5:1 и 3:2.

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С нынешним соперником, в этой возрастной категории, испанцы пока не имели дело. Впрочем, в победе Испании сомневаться не приходится. Класса хватит с головой!

Сборная Люксембурга U19

Этой команде в своей группе наверняка отводят роль андердога. Однако в последние несколько лет люксембургский футбол находится на подъеме.

На текущий момент сборная Люксембурга U19 — однозначно темная лошадка. Не исключено, что новая формация игроков сборной не будет испытывать мандража перед признанными авторитетами.

Люксембургская молодежь наверняка рассматривает шансы на 2 место в группе. Однако, если с азербайджанцами команда наверняка потягается, то вот бельгийцы выглядят на голову сильнее.

С учетом того факта, что молодые люксембуржцы не играли уже более полутора лет (!), вряд ли стоит ждать от них чудес. По крайней мере, в матче с испанцами шансов у команды будет минимум.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Испанию U19 за 1.03, на ничью за 17.00, а на Люксембург U19 — за 41.00.

Испанская молодежка традиционно сильна , и наверняка сыграет на классе.

Гости будут рады даже достойному поражению от гранда.

И по составу, и по уровню игры испанцы должны с легкостью переигрывать соперников уровня Люксембурга. Наши прогноз и ставка — Фора Испании U19 -2.5 во 2 тайме с коэффициентом 2.20.