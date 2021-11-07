«Колос»
«Колос» в нынешнем сезоне нестабилен и уже не столь грозен. Ковалевский клуб уже гораздо ближе к опасной зоне, чем к еврокубковой.
Временному наставнику Сергею Кузнецову сейчас непросто. Из Кубка Украины «Колос» вылетел, да и серия из четырех поражений подряд явно удручает.
В минувшем туре УПЛ «Колос» проиграл дома «Львову» (0:1). Более того, команда Кузнецова не забивает уже те же четыре матча к ряду.
Состав у команды довольно крепкий, но и этого не хватает. Тем паче, «Колосу» нынче явно не под силу отобрать очки у грандов.
«Шахтер» Д
На неделе команда Роберто Де Дзерби уступила в Мадриде «Реалу» (2:1). Теперь шансы на еврокубковую весну у дончан почти ничтожные.
Зато не все потеряно в УПЛ, где отставание от киевского «Динамо» составляет лишь три очка. К тому же отличную форму набрал Фернандо, как раз отличившийся на «Сантьяго Бернабеу».
У «горняков» сейчас лучшие атакующие показатели в лиге — 35 мячей. Правда, у киевского конкурента лишь на мяч меньше.
А вот по уровню игры «Шахтер» Д сейчас смотрится очень мощно. Нет даже малейших сомнений, что бразильский вектор клуба вновь будет тянуть атакующий воз команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.27, на ничью за 5.60, а на «Колос» — за 11.50.
Нынешний «Колос» едва ли способен дать бой одному из лидеров УПЛ.
Дончане выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -1.75 с коэффициентом 2.06.