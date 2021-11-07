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    «Горняки» не заметят «Колос»?

    «Колос» — «Шахтер» Д. Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, УПЛ, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Колос» — «Шахтер» Д
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    «Колос» сыграет на своем поле с «Шахтером» Д в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 ноября, начало — в 18:00 мск. «Колос» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Колос»

    «Колос» в нынешнем сезоне нестабилен и уже не столь грозен. Ковалевский клуб уже гораздо ближе к опасной зоне, чем к еврокубковой.

    Временному наставнику Сергею Кузнецову сейчас непросто. Из Кубка Украины «Колос» вылетел, да и серия из четырех поражений подряд явно удручает.

    В минувшем туре УПЛ «Колос» проиграл дома «Львову» (0:1). Более того, команда Кузнецова не забивает уже те же четыре матча к ряду.

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    Состав у команды довольно крепкий, но и этого не хватает. Тем паче, «Колосу» нынче явно не под силу отобрать очки у грандов.

    «Шахтер» Д

    На неделе команда Роберто Де Дзерби уступила в Мадриде «Реалу» (2:1). Теперь шансы на еврокубковую весну у дончан почти ничтожные.

    Зато не все потеряно в УПЛ, где отставание от киевского «Динамо» составляет лишь три очка. К тому же отличную форму набрал Фернандо, как раз отличившийся на «Сантьяго Бернабеу».

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    • У «горняков» сейчас лучшие атакующие показатели в лиге — 35 мячей. Правда, у киевского конкурента лишь на мяч меньше.

    А вот по уровню игры «Шахтер» Д сейчас смотрится очень мощно. Нет даже малейших сомнений, что бразильский вектор клуба вновь будет тянуть атакующий воз команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.27, на ничью за 5.60, а на «Колос» — за 11.50.

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    Нынешний «Колос» едва ли способен дать бой одному из лидеров УПЛ.

    «Шахтер» Д в чемпионате играет до быстрого гола, и наверняка сомнет ковалевцев.

    Дончане выглядят гораздо мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Д -1.75 с коэффициентом 2.06.

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    «Колос» — «Шахтер» Д: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» не заметят «Колос»?
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