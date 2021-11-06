«Арсенал» Тула сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 14-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 14:00 мск. «Арсенал» Тула — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал» Тула

«Арсенал» Тула в нынешнем сезоне отчаянно бьется за выживание. Вот только оборона туляков не выдерживает никакой критики — 26 пропущенных мячей. Больше всех в лиге.

На данный момент «канониры» занимают 14 место с 12 очками в активе. Правда, отставание от спасительной 12 позиции составляет всего один балл.

В минувшем туре «Арсенал» Тула проиграл. Дома туляки не смогли сдержать атаки игроков «Сочи» (1:2).

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Туляки традиционно неудачно играют с «Уфой». Из трех последних поединков команда разжилась лишь ничьей при двух поражениях.

«Уфа»

Как и «Арсенал», команда Алексея Стукалова борется за сохранение прописки в РПЛ. Однако дела уфимцев обстоят не намного лучше — 13 место и столько же очков, причем в 13 матчах. Магия!

Ко всему прочему, уфимцы слабовато атакуют — 14 мячей. Парадокс, но 11 из этих мячей в активе возглавляющего бомбардирскую гонку Хамида Агаларова.

Минувший тур команда Стукалова может записать себе в актив. Дома «Уфа» минимально переиграла «Ахмат».

В той встрече решающий мяч провел, не поверите, тот же Агаларов. Вот только слишком большая зависимость от одного игрока — явный минус уфимского клуба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» Тула за 2.75, на ничью за 3.15, а на «Уфу» — за 2.80.

Тулякам отступать некуда, так что стоит ожидать от них атакующего футбола .

«Уфа» уже месяц не проигрывает в чемпионате, и явно настроена добыть очки.

В матче борцов за выживание обе команды наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.21.