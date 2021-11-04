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    «Лион» и «Спарта» вновь сыграют результативно

    «Лион» — «Спарта». Прогноз (к. 1.75) и ставка на матч Лиги Европы 4 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Спарта»
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    Джердан Шакири
    «Лион» будет принимать «Спарту» в 4-м туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе «Люмьер» 4 ноября. Начало — в 20:45 мск. «Лион» — «Спарта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лион»

    «Лион» в последних двух матчах играл в рамках чемпионата Франции. Команда проиграла «Ницце» в гостях со счетом 2:3, а 30 октября обыграла «Ланс» со счетом 2:1 на своем поле. В Лиге 1 команда идет на шестом месте.

    В Лиге Европы «Лион» стартовал сразу с группового этапа. Французский клуб пока что одержал три победы в трех матчах. Сперва «Лион» одолел «Рейнджерс» со счетом 2:0 на выезде, затем дома разгромил «Брондбю» (3:0), а в выездном матче против «Спарты» добился победы со счетом 4:3.

    Таким образом, «Лион» комфортно возглавляет свою группу, опережая ближайшего преследователя «Спарту» на 5 очков. Победа в 4-м туре досрочно гарантирует французской команде выход в плей-офф.

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    Отметим, что в текущем сезоне только в одном матче с участием «Лиона» было забито меньше двух голов, тогда как сразу в десяти играх было забито больше двух мячей.

    «Спарта»

    «Спарта» не проигрывает в трех последних матчах. В рамках Кубка Чехии команда обыграла «Теплице» со счетом 2:0, а в чемпионате обыграла «Младу-Болеслав» — 1:0 и сыграла вничью с «Баником» (2:2).

    На евроарене летом «Спарта» стартовала в Лиге чемпионов, но если пройти венский «Рапид» в квалификации удалось, то «Монако» оказался чешской команде не под силу.

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    • В итоге «Спарта» оказалась в групповом этапе Лиги Европы, где смогла набрать 4 очка в трех турах. «Спарта» в гостях сыграла вничью с «Брондбю» (0:0), а затем дома победила «Рейнджерс» (1:0) и уступила «Лиону» (3:4).

    После первого круга «Спарта» расположилась на втором месте в группе, на 1 балл опережая «Рейнджерс» и на 3 — «Брондбю». Вся борьба за плей-офф еще впереди, и даже ничья в гостях у «Лиона» будет важным результатом.

    Прогноз и ставка

    На победу «Лиона» дается коэффициент 1,45, на ничью — 5,20, а на «Спарту» — 7,30.

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    В первом матче команды устроили голевую феерию. Для «Лиона» высокая результативность в играх — привычное дело. Ждем голов от обеих команд.

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 1,75.

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    «Лион» — «Спарта»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Лион» и «Спарта» вновь сыграют результативно
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