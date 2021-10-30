30 октября в 11-м туре итальянской Серии А «Торино» на своей арене примет «Сампдорию». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Торино» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» перед этим туром занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав в десяти играх 11 очков, опережая опасную зону всего на четыре балла.

Клуб из Турина за всю турнирную дистанцию добился трех викторий, два матча он завершил мировыми исходами и пять раз был повержен, забил 12 мячей, пропустил на гол меньше.

Несколько дней тому назад «быки» проиграли на выезде «Милану» со счетом 0:1, а туром ранее они обыграли у себя дома «Дженоа» 3:2, прервав тем самым безвыигрышную серию из четырех поединков, где было два фиаско и две ничьи.

Календарь и таблица Серии А

На своем поле «Торино» удалось выиграть всего два матча из семи последних, еще в трех случаях команда проигрывала и дважды играла вничью.

«Сампдория»

«Сампдория» находится во второй половине турнирной таблицы итальянской Серии А в непосредственной близости от зоны вылета, опережая ее лишь на два очка.

У команды из Генуи пока только две виктории при трех ничейных исходах и четырех поражениях. Забить в этих играх удалось 14 мячей, а пропустил коллектив аж 20 голов.

В прошлом туре несколько дней назад «Дория» на домашнем поле потерпела фиаско от «Аталанты» со счетом 1:3, а несколько ранее добилась победы в родных стенах над «Специей» 2:1, а до этого она в четырех матчах заработал всего один балл.

«Сампдория» проиграла два предыдущих выездных поединка, но перед этим не уступала вне родных стен на протяжении трех игр, дважды выиграв в этот период.

В прошлом сезоне «Сампдория» в играх с «Торина» заработала четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 в Турине.

Прогноз и ставка на «Торино» — «Сампдория»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.93, победа «Сампдории» — 4.04, ничья — 3.84.

У обоих коллективов есть проблемы в оборонительной линии, но в то же время в атаке они выглядят неплохо, достаточно много забивая. В общем, рекомендуем ставить на «больше».