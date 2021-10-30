«Торино»
«Торино» перед этим туром занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав в десяти играх 11 очков, опережая опасную зону всего на четыре балла.
Клуб из Турина за всю турнирную дистанцию добился трех викторий, два матча он завершил мировыми исходами и пять раз был повержен, забил 12 мячей, пропустил на гол меньше.
Несколько дней тому назад «быки» проиграли на выезде «Милану» со счетом 0:1, а туром ранее они обыграли у себя дома «Дженоа» 3:2, прервав тем самым безвыигрышную серию из четырех поединков, где было два фиаско и две ничьи.
На своем поле «Торино» удалось выиграть всего два матча из семи последних, еще в трех случаях команда проигрывала и дважды играла вничью.
«Сампдория»
«Сампдория» находится во второй половине турнирной таблицы итальянской Серии А в непосредственной близости от зоны вылета, опережая ее лишь на два очка.
У команды из Генуи пока только две виктории при трех ничейных исходах и четырех поражениях. Забить в этих играх удалось 14 мячей, а пропустил коллектив аж 20 голов.
В прошлом туре несколько дней назад «Дория» на домашнем поле потерпела фиаско от «Аталанты» со счетом 1:3, а несколько ранее добилась победы в родных стенах над «Специей» 2:1, а до этого она в четырех матчах заработал всего один балл.
«Сампдория» проиграла два предыдущих выездных поединка, но перед этим не уступала вне родных стен на протяжении трех игр, дважды выиграв в этот период.
В прошлом сезоне «Сампдория» в играх с «Торина» заработала четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 в Турине.
Прогноз и ставка на «Торино» — «Сампдория»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.93, победа «Сампдории» — 4.04, ничья — 3.84.
У обоих коллективов есть проблемы в оборонительной линии, но в то же время в атаке они выглядят неплохо, достаточно много забивая. В общем, рекомендуем ставить на «больше».