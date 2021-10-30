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    Команды пробьют «верховой» тотал?

    «Торино» — «Сампдория». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, Чемпионат Италии, 30 октября 2021 года

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    Антонио Санабрия
    30 октября в 11-м туре итальянской Серии А «Торино» на своей арене примет «Сампдорию». Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. «Торино» — «Сампдория»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 30 Октября 2021 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 21:45 Сампдория Сампдория
  • Генуя
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Торино»

    «Торино» перед этим туром занимает 13-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав в десяти играх 11 очков, опережая опасную зону всего на четыре балла.

    Клуб из Турина за всю турнирную дистанцию добился трех викторий, два матча он завершил мировыми исходами и пять раз был повержен, забил 12 мячей, пропустил на гол меньше.

    Несколько дней тому назад «быки» проиграли на выезде «Милану» со счетом 0:1, а туром ранее они обыграли у себя дома «Дженоа» 3:2, прервав тем самым безвыигрышную серию из четырех поединков, где было два фиаско и две ничьи.

    Календарь и таблица Серии А

    На своем поле «Торино» удалось выиграть всего два матча из семи последних, еще в трех случаях команда проигрывала и дважды играла вничью.

    «Сампдория»

    «Сампдория» находится во второй половине турнирной таблицы итальянской Серии А в непосредственной близости от зоны вылета, опережая ее лишь на два очка.

    У команды из Генуи пока только две виктории при трех ничейных исходах и четырех поражениях. Забить в этих играх удалось 14 мячей, а пропустил коллектив аж 20 голов.

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    • В прошлом туре несколько дней назад «Дория» на домашнем поле потерпела фиаско от «Аталанты» со счетом 1:3, а несколько ранее добилась победы в родных стенах над «Специей» 2:1, а до этого она в четырех матчах заработал всего один балл.

    «Сампдория» проиграла два предыдущих выездных поединка, но перед этим не уступала вне родных стен на протяжении трех игр, дважды выиграв в этот период.

    В прошлом сезоне «Сампдория» в играх с «Торина» заработала четыре очка, победив 1:0 дома и сыграв вничью 2:2 в Турине.

    Прогноз и ставка на «Торино» — «Сампдория»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Торино» — 1.93, победа «Сампдории» — 4.04, ничья — 3.84.

    У обоих коллективов есть проблемы в оборонительной линии, но в то же время в атаке они выглядят неплохо, достаточно много забивая. В общем, рекомендуем ставить на «больше».

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    «Торино» — «Сампдория»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Команды пробьют «верховой» тотал?
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