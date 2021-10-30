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    «Быки» удержатся вблизи еврокубковой зоны

    «Краснодар» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, Чемпионат России, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Крылья Советов»
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    Гжегож Крыховяк
    В рамках 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игра состоится 30 октября и начнется в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Октября 2021 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
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    «Краснодар»

    С 21 зачетным пунктом «Краснодар» делит еще с двумя другими командами четвертую строку в турнирке РПЛ, уступая второй позиции всего лишь два очка.

    После не особо удачного старта, где «быки» в первых пяти турах потерпели аж три фиаско, затем они не знают горечи поражений на протяжении семи встреч первенства, победив за это время четыре раза.

    В минувшем игровом дне «черно-зеленые» разгромили на выезде новичка «Нижний Новгород» со счетом 4:1, а немного ранее они на своем поле не смогли справиться с «Уфой», сыграв вничью 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах в текущем чемпионате России «Краснодар» добился трех викторий, а также по разу играл вничью и проигрывал, забил девять мячей, а пропустил — четыре гола.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов», которые поднялись из ФНЛ, в турнирной таблице Премьер-лиги идут на восьмой позиции, имея в своем активе 16 баллов.

    Самарцы стартовали в первенстве с трех поражений подряд, после чего освоились в элите и стали исправно набирать очки и в девяти последующих играх уступали только трижды.

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    • В прошлом игровом дне «волжане» потерпели выездное фиаско от ЦСКА со счетом 1:3, забив при этом первыми, а до этого они добились в чемпионате двух выигрышей подряд без пропущенных мячей.

    Вне родных стен в текущем первенстве «Крылышки» добились двух викторий при одной мировой и четырех поражениях, разница мячей — 7:11.

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    В РПЛ-2019/20 «Краснодар» в играх с «Крыльями Советов» набрал четыре очка, победив 4:2 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Краснодара» — 1.63, победа «Крыльев Советов» — 5.40, ничья — 4.48.

    «Быки», стремящие по итогам сезона завоевать билет в еврокубки, на своем поле обязаны уверенно обыгрывать новичка. В общем, ставим в этой игре на викторию хозяев, которые набрали отличную форму, с форой -1.

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    «Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. «Быки» удержатся вблизи еврокубковой зоны
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