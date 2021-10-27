ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерУволит ли «МЮ» Сульшера? Валерий КарпинС Хайкиным и Лантратовым, но без Дзюбы. В каком составе Россия будет бороться за билет на ЧМ-2022? Александр ОвечкинНХЛ. Овечкин принес «Вашингтону» очередную победу, дубль Тарасенко
  • 18:46
    • Суд удовлетворил апелляцию «Спартака» по делу Газизова
  • 17:33
    • Сборная России объявила состав на Кубок Карьяла
  • 14:37
    • Кафанов — новый главный тренер «Ростова»
  • 18:54
    • ЦСКА выиграл у липецкого «Металлурга» в Кубке России
  • 18:06
    • ОКР представил расширенный список хоккеистов для участия на ОИ-2022
  • 16:59
    • «Динамо» разгромило «Оренбург» и вышло в 1/8 финала Кубка России
  • 15:12
    • ЦСКА дожал «Амур» в серии буллитов, минское «Динамо» обыграло «Адмирал»
    Все новости спорта

    «Ювентус» выиграет у «Сассуоло» и ни разу не пропустит?

    «Ювентус» — «Сассуоло». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Италии 27 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Сассуоло Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Сассуоло»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Cерия «Ювентуса» без поражений насчитывает девять матчей
    «Ювентус» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября в Турине, начало — в 19:30 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2021 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 19:30 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
    •

    «Ювентус»

    «Ювентус» после девяти сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент в активе «бьянконери» 15 очков.

    Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет уже пять матчей. В четырех случаях туринский клуб одержал победы, благодаря чему и улучшил свое турнирное положение.

    В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Интером». Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. Ответный гол, автором которого стал Пауло Дибала, «Старая синьора» забила за несколько минут до финального свистка.

    С учетом Лиги чемпионов серия «Ювентуса» без поражений насчитывает девять матчей, в каждом из которых команда Массимилиано Аллегри забивала хотя бы один мяч.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» тем временем набрал 11 очков и находится в таблице на 13-й строчке.

    В предыдущем туре команда Алессио Дионизи выиграла на своем поле у «Венеции», ответив на пропущенный мяч тремя точными ударами.

    Все прогнозы на Серию А

    Перед этим у «Сассуоло» была результативная ничья с «Дженоа» и поражение от миланского «Интера».

    «Сассуоло» забивал хотя бы один гол во всех гостевых матчах текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.46, победу «Сассуоло» букмекеры предлагают за 7.30, а ничью — за 4.95.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Возможно, в самом начале сезона «Сассуоло» и смог бы отобрать очки у «Старой синьоры», но сейчас — вряд ли. Механизм Аллегри с каждым матчем работает все лучше и лучше.

    Ставка — победа «Ювентуса» + тотал матча меньше 3,5 за 4,5 за 1.94. Скорее всего, хозяева забьют парочку мячей и ни разу не пропустят.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Специя — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Спартак — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Венеция — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Бабельсберг — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мюнхен 1860 — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Алавес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ингольштадт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Челси — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Майнц — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.97
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Куинз Парк Рейнджерс — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Ювентус» выиграет у «Сассуоло» и ни разу не пропустит?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры