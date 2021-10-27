«Ювентус» сыграет на своем поле против «Сассуоло» в рамках 10-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября в Турине, начало — в 19:30 мск. «Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» после девяти сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент в активе «бьянконери» 15 очков.

Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет уже пять матчей. В четырех случаях туринский клуб одержал победы, благодаря чему и улучшил свое турнирное положение.

В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Интером». Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. Ответный гол, автором которого стал Пауло Дибала, «Старая синьора» забила за несколько минут до финального свистка.

С учетом Лиги чемпионов серия «Ювентуса» без поражений насчитывает девять матчей, в каждом из которых команда Массимилиано Аллегри забивала хотя бы один мяч.

«Сассуоло»

«Сассуоло» тем временем набрал 11 очков и находится в таблице на 13-й строчке.

В предыдущем туре команда Алессио Дионизи выиграла на своем поле у «Венеции», ответив на пропущенный мяч тремя точными ударами.

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Перед этим у «Сассуоло» была результативная ничья с «Дженоа» и поражение от миланского «Интера».

«Сассуоло» забивал хотя бы один гол во всех гостевых матчах текущего сезона.

Прогноз и ставка

На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.46, победу «Сассуоло» букмекеры предлагают за 7.30, а ничью — за 4.95.

Возможно, в самом начале сезона «Сассуоло» и смог бы отобрать очки у «Старой синьоры», но сейчас — вряд ли. Механизм Аллегри с каждым матчем работает все лучше и лучше.

Ставка — победа «Ювентуса» + тотал матча меньше 3,5 за 4,5 за 1.94. Скорее всего, хозяева забьют парочку мячей и ни разу не пропустят.