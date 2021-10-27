«Ювентус»
«Ювентус» после девяти сыгранных матчей занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. На данный момент в активе «бьянконери» 15 очков.
Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет уже пять матчей. В четырех случаях туринский клуб одержал победы, благодаря чему и улучшил свое турнирное положение.
В прошлом туре «Ювентус» сыграл вничью с «Интером». Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. Ответный гол, автором которого стал Пауло Дибала, «Старая синьора» забила за несколько минут до финального свистка.
С учетом Лиги чемпионов серия «Ювентуса» без поражений насчитывает девять матчей, в каждом из которых команда Массимилиано Аллегри забивала хотя бы один мяч.
«Сассуоло»
«Сассуоло» тем временем набрал 11 очков и находится в таблице на 13-й строчке.
В предыдущем туре команда Алессио Дионизи выиграла на своем поле у «Венеции», ответив на пропущенный мяч тремя точными ударами.
Перед этим у «Сассуоло» была результативная ничья с «Дженоа» и поражение от миланского «Интера».
«Сассуоло»
Прогноз и ставка
На «Ювентус» в этом матче можно поставить за 1.46, победу «Сассуоло» букмекеры предлагают за 7.30, а ничью — за 4.95.
Возможно, в самом начале сезона «Сассуоло» и смог бы отобрать очки у «Старой синьоры», но сейчас — вряд ли. Механизм Аллегри с каждым матчем работает все лучше и лучше.
Ставка — победа «Ювентуса» + тотал матча меньше 3,5 за 4,5 за 1.94. Скорее всего, хозяева забьют парочку мячей и ни разу не пропустят.