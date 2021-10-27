«Факел» сыграет на своем поле с «Нижним Новгородом» в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 27 октября, начало — в 18:00 мск. «Факел» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

«Факел» имеет отличные шансы выиграть свою группу. Да, команде Олега Василенко для дальнейшего шагания по кубковым просторам хватит даже ничьей.

Разумеется, воронежцы своего шанса постараются не упустить. И никого не пугает, что в гости к «Факелу» приедет представитель элиты.

В минувшем туре ФНЛ «Факел» добыл очередную викторию. Дома был обыгран липецкий «Металлург» (3:2).

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Первый круг в ФНЛ команда Василенко завершила на 4 месте. Премьерлиговые перспективы налицо, да и состав у воронежцев подобрался отличный.

«Нижний Новгород»

Нижегородцы уже пошумели в элите, но сейчас несколько сдали. Либо команду Александра Кержакова уже просчитали, либо фарт закончился.

«Нижний Новгород» не побеждает уже три недели. Причем два последних поединка завершились болезненными поражениями.

В минувшем туре РПЛ «Нижний Новгород» дома был разгромлен «Краснодаром» (1:4). Зона стыков уже совсем близко, точнее, в двух очках…

Да и в Кубке России нижегородцы поставлены в непростые условия. Барнаульское «Динамо» удалось одолеть лишь минимально, тогда как «Факел» забил на гол больше.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.08, на ничью за 3.25, а на «Факел» — за 3.55.

Команда Василенко для прохода в следующий этап Кубка хватит и ничьей.

От нижегородцев стоит ожидать остроатакующего футбола .

Команде Кержакова пора прервать серию неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» с коэффициентом 2.08.