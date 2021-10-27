«Факел»
«Факел» имеет отличные шансы выиграть свою группу. Да, команде Олега Василенко для дальнейшего шагания по кубковым просторам хватит даже ничьей.
Разумеется, воронежцы своего шанса постараются не упустить. И никого не пугает, что в гости к «Факелу» приедет представитель элиты.
В минувшем туре ФНЛ «Факел» добыл очередную викторию. Дома был обыгран липецкий «Металлург» (3:2).
Первый круг в ФНЛ команда Василенко завершила на 4 месте. Премьерлиговые перспективы налицо, да и состав у воронежцев подобрался отличный.
«Нижний Новгород»
Нижегородцы уже пошумели в элите, но сейчас несколько сдали. Либо команду Александра Кержакова уже просчитали, либо фарт закончился.
«Нижний Новгород» не побеждает уже три недели. Причем два последних поединка завершились болезненными поражениями.
В минувшем туре РПЛ «Нижний Новгород» дома был разгромлен «Краснодаром» (1:4). Зона стыков уже совсем близко, точнее, в двух очках…
Да и в Кубке России нижегородцы поставлены в непростые условия. Барнаульское «Динамо» удалось одолеть лишь минимально, тогда как «Факел» забил на гол больше.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нижний Новгород» за 2.08, на ничью за 3.25, а на «Факел» — за 3.55.
Команда Василенко для прохода в следующий этап Кубка хватит и ничьей.
От нижегородцев
Команде Кержакова пора прервать серию неудач. Наши прогноз и ставка — Победа «Нижнего Новгорода» с коэффициентом 2.08.