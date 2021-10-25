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    Голевой обмен «Хетафе» и «Сельты»?

    «Хетафе» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Примера, 25 октября 2021 года

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    Санти Мина
    «Хетафе» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. «Хетафе» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Октября 2021 года
    Хетафе
  • Хетафе
    •  Хетафе 22:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 3.00
  • Ставка!
    •

    «Хетафе»

    «Хетафе» в нынешнем сезоне откровенно проваливается. А как, простите, можно назвать старт в Примере команды, набравшей по итогам 9 туров лишь 2 очка?!

    На данный момент команда занимает заслуженное последнее место. Причем отставание от спасительного 17 места составляет 5 очков.

    В минувшем туре «Хетафе» разжился одним баллом. Ничья на выезде с «Леванте» (0:0) стала для команды хоть каким-то пополнением баланса.

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    «Хетафе» довольно успешно играет против «Сельты». Из пяти последних очных встреч команда добыла две победы, уступив только однажды.

    «Сельта»

    Эта команда нынешний сезон проводит не слишком удачно. Все-таки клуб из Виго по своему потенциалу должен находиться явно выше 15 позиции.

    Плюс ко всему, «Сельта» довольно часто пропускает. И это при том, что в атаке дела обстоят неважно — лишь 7 мячей в 9 матчах.

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    • Вот и минувший тур «Сельта» провела неудачно. Дома команда не сумела разжиться хотя бы баллом, уступив «Севилье» с минимальным счетом.

    Два поражения подряд — такова негативная диспозиция команды перед матчем с аутсайдером. Причем даже лидер атак «Сельты» Яго Аспас отличился лишь дважды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.80, на ничью за 2.90, а на «Сельту» — за 3.00.

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    Хозяева еще не побеждали в нынешнем чемпионате.

    «Сельта» смотрится бледновато, но в этой встрече постарается разжиться баллами.

    У обеих команд дела обстоят неважно, стало быть, соперники будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.

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    «Хетафе» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на футбол. Голевой обмен «Хетафе» и «Сельты»?
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