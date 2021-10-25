«Хетафе» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 25 октября, начало — в 22:00 мск. «Хетафе» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хетафе»

«Хетафе» в нынешнем сезоне откровенно проваливается. А как, простите, можно назвать старт в Примере команды, набравшей по итогам 9 туров лишь 2 очка?!

На данный момент команда занимает заслуженное последнее место. Причем отставание от спасительного 17 места составляет 5 очков.

В минувшем туре «Хетафе» разжился одним баллом. Ничья на выезде с «Леванте» (0:0) стала для команды хоть каким-то пополнением баланса.

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«Хетафе» довольно успешно играет против «Сельты». Из пяти последних очных встреч команда добыла две победы, уступив только однажды.

«Сельта»

Эта команда нынешний сезон проводит не слишком удачно. Все-таки клуб из Виго по своему потенциалу должен находиться явно выше 15 позиции.

Плюс ко всему, «Сельта» довольно часто пропускает. И это при том, что в атаке дела обстоят неважно — лишь 7 мячей в 9 матчах.

Вот и минувший тур «Сельта» провела неудачно. Дома команда не сумела разжиться хотя бы баллом, уступив «Севилье» с минимальным счетом.

Два поражения подряд — такова негативная диспозиция команды перед матчем с аутсайдером. Причем даже лидер атак «Сельты» Яго Аспас отличился лишь дважды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Хетафе» за 2.80, на ничью за 2.90, а на «Сельту» — за 3.00.

Хозяева еще не побеждали в нынешнем чемпионате.

«Сельта» смотрится бледновато, но в этой встрече постарается разжиться баллами .

У обеих команд дела обстоят неважно, стало быть, соперники будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.17.