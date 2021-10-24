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    Как сыграют лидеры Примеры?

    «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 2.03) и ставка на матч чемпионата Испании 24 октября 2021 года

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    Антуан Гризманн
    «Атлетико» будет принимать «Реал Сосьедад» в 10-м туре Примеры. Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» 24 октября. Начало — в 22:00 мск. «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Октября 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Атлетико»

    «Атлетико»

    подходит к матчу чемпионата Испании после поражения от «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов — 2:3 на своем поле.

    Для «Атлетико» это поражение стало лишь вторым в сезоне. Первое было от «Алавеса» в Примере (0:1) 25 сентября.

    В предыдущем туре чемпионата Испании мадридцы еще 2 октября смогли обыграть «Барселону» (2:0), а матч против «Гранады» был перенесен.

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    В таблице Примеры «Атлетико» идет четвертым. Команда пока провела только 8 матчей, в которых набрала 17 очков. Столько же еще у двух команд, идущих выше «матрасников», и одной, которая идет ниже. Забито у «Атлетико» 11 голов, а пропущено 6.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в текущем сезоне проиграл только раз в 12 матчах во всех турнирах — в самой первой игре чемпионата против «Барселоны». После этого команда выиграла в семи матчах при четырех ничьих.

    На неделе «Сосьедад» сыграл в Лиге Европы, минимально (1:0) обыграв австрийский «Штурм» на выезде.

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  • 20/10/2021

    • В чемпионате Испании в двух предыдущих турах «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1) и обыграл «Мальорку» (1:0).

    В таблице Примеры «Сосьедад» занимает первое место. У команды 20 очков после девяти туров. Ближайших преследователей команда опережает на 3 очка, имея на матч больше. Забито у «Сосьедада» 12 очков, а пропущено 7.

    Прогноз и ставка

    На победу «Атлетико» дается коэффициент 2,54, на ничью букмекеры предлагают ставить за 3,26, а на «Реал Сосьедад» — 3,15.

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    В последних десяти встречах команд только два раза было забито больше двух голов. При этом и совсем без голов команды с поля не уходили.

    Прогноз и ставка на матч — «Атлетико» не проиграет и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 2,03.

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    «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Как сыграют лидеры Примеры?
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