«Атлетико» будет принимать «Реал Сосьедад» в 10-м туре Примеры. Матч пройдет на «Ванда Метрополитано» 24 октября. Начало — в 22:00 мск. «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

«Атлетико»

подходит к матчу чемпионата Испании после поражения от «Ливерпуля» в рамках группового этапа Лиги чемпионов — 2:3 на своем поле.

Для «Атлетико» это поражение стало лишь вторым в сезоне. Первое было от «Алавеса» в Примере (0:1) 25 сентября.

В предыдущем туре чемпионата Испании мадридцы еще 2 октября смогли обыграть «Барселону» (2:0), а матч против «Гранады» был перенесен.

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В таблице Примеры «Атлетико» идет четвертым. Команда пока провела только 8 матчей, в которых набрала 17 очков. Столько же еще у двух команд, идущих выше «матрасников», и одной, которая идет ниже. Забито у «Атлетико» 11 голов, а пропущено 6.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в текущем сезоне проиграл только раз в 12 матчах во всех турнирах — в самой первой игре чемпионата против «Барселоны». После этого команда выиграла в семи матчах при четырех ничьих.

На неделе «Сосьедад» сыграл в Лиге Европы, минимально (1:0) обыграв австрийский «Штурм» на выезде.

В чемпионате Испании в двух предыдущих турах «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Хетафе» (1:1) и обыграл «Мальорку» (1:0).

В таблице Примеры «Сосьедад» занимает первое место. У команды 20 очков после девяти туров. Ближайших преследователей команда опережает на 3 очка, имея на матч больше. Забито у «Сосьедада» 12 очков, а пропущено 7.

Прогноз и ставка

На победу «Атлетико» дается коэффициент 2,54, на ничью букмекеры предлагают ставить за 3,26, а на «Реал Сосьедад» — 3,15.

В последних десяти встречах команд только два раза было забито больше двух голов. При этом и совсем без голов команды с поля не уходили.

Прогноз и ставка на матч — «Атлетико» не проиграет и тотал больше 1,5 гола с коэффициентом 2,03.