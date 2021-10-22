ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Ювентус»Класс бьет порядок. «Зенит» играл с «Юве» на ничью и получил поражение «Спартак» — «Лестер»Вырвали поражение из пасти победы. «Спартак» вел в матче с «Лестером», но развалился к перерыву Юрген Клопп Замены Клоппа спасли «Ливерпуль» от поражения «Атлетико»
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Зенита» в матче Лиги чемпионов
  • 00:01
    • «Бавария» забила 4 мяча в ворота «Бенфики»
  • 23:55
    • «Челси» разгромил «Мальмё», Жоржиньо оформил дубль
  • 23:54
    • МЮ победил «Аталанту», отыгравшись с 0:2
  • 23:52
    • «Лилль» и «Севилья» голов не забили
  • 19:25
    • Покер Дака принес «Лестеру» волевую победу над «Спартаком»
  • 21:42
    • Гол Пике принес «Барселоне» победу над «Динамо»
    Все новости спорта

    Удержится ли «Осасуна» на пятом месте Ла Лиги?

    «Осасуна» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Чемпионат Испании, 22 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Осасуну Прогнозы на Гренаду Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Гранада»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Осасуна» выиграла три прошлых матча
    В пятницу, 22 октября, в 10-м туре испанской Примеры в Памплоне местный клуб «Осасуна» сыграет против «Гранады». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Осасуна» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 22 Октября 2021 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 22:00 Гранада Гранада
  • Гранада
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
    •

    «Осасуна»

    «Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.

    Ныне команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у басков 17 очков по итогам девяти сыгранных туров.

    В минувшем туре клуб продемонстрировал свои волевые качества. На выезде он оставил ни с чем «Вильярреал» (2:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В трех последних поединках коллектив одержал победы. В пяти последних матчах памплонцы потерпели одно поражение при четырех выигрышах.

    «Гранада»

    До последнего тура подопечные Роберто Морено не могли одержать победу в новом сезоне, а сентябрь выдался для команды особенно неудачным.

    После международной паузы «Гранада» дома уступила на последних минутах «Бетису» (1:2), после чего неожиданно для всех упустила победу над« Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу».

  • Топ-тренеры в игноре. Почему клубы не зовут специалистов из международного футбола?
  • Дидье Дешам, Луис Энрике, Роберто Манчини и Роберто Мартинес не претендуют на работу в больших клубах
  • 12/10/2021

    • Затем андалузсцы сначала дома проиграли «Реал Сосьедаду» (2:3), а потом на выезде уступили «Сельте» (0:1). Во всех этих матчах команда пропускала на последних минутах.

    Тем не менее, в прошлом туре клуб неожиданно одолел «Севилью» (1:0) дома. После восьми туров Примеры «Гранада» с шестью очками на 17-м месте.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Осасуна» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Маррей — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Саккари — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 12:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Рублев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Герасимов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ХИК — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Йокерит — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Кудерметова — Халеп
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Карабах — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Осасуна» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Осасуна» на пятом месте Ла Лиги?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры