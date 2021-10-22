В пятницу, 22 октября, в 10-м туре испанской Примеры в Памплоне местный клуб «Осасуна» сыграет против «Гранады». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 22:00 по мск. «Осасуна» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

«Осасуна» в нынешнем сезоне может стать одним из открытий Примеры. Пока что получается вполне успешно.

Ныне команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. На текущий момент в активе у басков 17 очков по итогам девяти сыгранных туров.

В минувшем туре клуб продемонстрировал свои волевые качества. На выезде он оставил ни с чем «Вильярреал» (2:1).

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В трех последних поединках коллектив одержал победы. В пяти последних матчах памплонцы потерпели одно поражение при четырех выигрышах.

«Гранада»

До последнего тура подопечные Роберто Морено не могли одержать победу в новом сезоне, а сентябрь выдался для команды особенно неудачным.

После международной паузы «Гранада» дома уступила на последних минутах «Бетису» (1:2), после чего неожиданно для всех упустила победу над« Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу».

Затем андалузсцы сначала дома проиграли «Реал Сосьедаду» (2:3), а потом на выезде уступили «Сельте» (0:1). Во всех этих матчах команда пропускала на последних минутах.

Тем не менее, в прошлом туре клуб неожиданно одолел «Севилью» (1:0) дома. После восьми туров Примеры «Гранада» с шестью очками на 17-м месте.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех гостей оценивается в 4,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Осасуна» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,30.