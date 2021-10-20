20 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов французский «Лилль» на своем поле сыграет против испанской «Севильи». Начало — в 22:00 по мск. «Лилль» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

В прошлом сезоне «Лилль» неожиданно для всех прервал многолетнюю гегемонию ПСЖ и стал чемпионом Франции, что позволило взять старт в Лиге чемпионов сразу же с группового раунда.

В первом туре самого главного еврокубка «доги» расписали домашнюю мировую с немецким «Вольфсбургом», сыграв 0:0, а во второй игре потерпели выездное фиаско от австрийского «РБ Зальцбург» со счетом 1:2.

Отметим, что в рамках Лиги чемпионов коллектив не побеждает с июля 2014 года, обыграв тогда в квалификации швейцарский «Грассхоппер». После этого он провел 11 матчей в турнире и проиграл восемь из них.

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На прошедших выходных действующий чемпион Франции потерпел поражение от «Клермона» 0:1 на внутренней арене, где он находится в середине турнирки, значительно отставая от лидирующих позиций.

«Севилья»

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании «Севилья» финишировала на четвертой позиции в турнирной таблице, благодаря чему получила прямой билет в групповой этап Лиги чемпионов.

«Нервионцы» в первом туре основного этапе главного еврокубка принимали у себя дома «РБ Зальцбург» и сыграли вничью 1:1, а затем они поделили очки и с немецким «Вольфсбургом» в гостях, сыграв также 1:1.

В Лиге чемпионов севильцам удалось выиграть только один матч из шести последних, тогда как дважды они проигрывали и еще три встречи завершили мировыми исходами.

К данной игре «Севилья» подходит после гостевой виктории над «Сельтой» 1:0 в рамках внутреннего первенства, в котором она после восьми матчей идет в топ-3.

Между собой эти клубы в еврокубках провели три встречи, где дважды дома победил «Лилль» (по 1:0), а также одну встречу выиграла на своем поле «Севилья» (2:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Севильи» предлагают — 2.22.

На викторию «Лилля» дают — 3.60, ничья оценена — в 3.34.

Каждая из команд будет рассчитывать заработать три очка в предстоящем поединке, и поэтому они будут больше нацелены на атаку, что должно принести хотя бы пару забитых мячей.