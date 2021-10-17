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    Сможет ли «Марсель» победить?

    «Марсель» — «Лорьян». Прогноз (к. 1.73) и ставка на матч чемпионата Франции 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лорьян»
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    Димитри Пайет
    «Марсель» будет принимать «Лорьян» в 10-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет на «Велодроме» 17 октября. Начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Октября 2021 года
    Марсель
  • Лига Европы. Группа E
    •  Марсель 21:45 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.53
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.50
  • Ставка!
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    «Марсель»

    «Марсель» находится не в лучшей форме — команда не может выиграть в четырех матчах подряд — трех в Лиге 1 и одном в Лиге Европы (ничья с «Галатасараем» — 0:0).

    В чемпионате Франции «Марсель» сыграл вничью с «Анжером» (0:0), уступил «Лансу» (2:3) и проиграл «Лиллю» (0:2).

    Поражение от «Ланса» стало для марсельцев первым в текущем сезоне. До этого команда не проигрывала в семи подряд матчах во всех турнирах.

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    В таблице Лиги 1 «Марсель» идет пятым. Команда провела восемь матчей, в которых набрала 14 очков. Забито 14 голов, а пропущено 10.

    «Лорьян»

    У «Лорьяна» в этом сезоне только одно поражение — от «Монпелье» (1:3) еще в третьем туре. После этого команда не знает горечи поражений в шести матчах подряд.

    В трех последних турах «Марсель» обыграл «Ниццу» (1:0), а также сыграл вничью с «Лионом» (1:1) и «Клермоном» (1:1).

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    • Отметим, что в четырех последних матчах «Лорьян» не забивал больше гола за игру.

    В таблице Лиги 1 «Лорьян» занимает седьмое место. У команды в активе 14 очков в девяти турах, забито 10 голов, а пропущено 9.

    Прогноз и ставка

    На победу «Марселя» букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,54, а на победу «Лорьяна» — 6,15.

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    «Марсель» находится не в лучшей форме, но на своем поле должен как минимум не проигрывать.

    Прогноз и ставка на матч — «Марсель» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73.

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    «Марсель» — «Лорьян»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Марсель» победить?
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