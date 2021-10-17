«Марсель» будет принимать «Лорьян» в 10-м туре чемпионата Франции. Матч пройдет на «Велодроме» 17 октября. Начало — в 21:45 мск. «Марсель» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» находится не в лучшей форме — команда не может выиграть в четырех матчах подряд — трех в Лиге 1 и одном в Лиге Европы (ничья с «Галатасараем» — 0:0).

В чемпионате Франции «Марсель» сыграл вничью с «Анжером» (0:0), уступил «Лансу» (2:3) и проиграл «Лиллю» (0:2).

Поражение от «Ланса» стало для марсельцев первым в текущем сезоне. До этого команда не проигрывала в семи подряд матчах во всех турнирах.

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В таблице Лиги 1 «Марсель» идет пятым. Команда провела восемь матчей, в которых набрала 14 очков. Забито 14 голов, а пропущено 10.

«Лорьян»

У «Лорьяна» в этом сезоне только одно поражение — от «Монпелье» (1:3) еще в третьем туре. После этого команда не знает горечи поражений в шести матчах подряд.

В трех последних турах «Марсель» обыграл «Ниццу» (1:0), а также сыграл вничью с «Лионом» (1:1) и «Клермоном» (1:1).

Отметим, что в четырех последних матчах «Лорьян» не забивал больше гола за игру.

В таблице Лиги 1 «Лорьян» занимает седьмое место. У команды в активе 14 очков в девяти турах, забито 10 голов, а пропущено 9.

Прогноз и ставка

На победу «Марселя» букмекеры дают коэффициент 1,57, на ничью — 4,54, а на победу «Лорьяна» — 6,15.

«Марсель» находится не в лучшей форме, но на своем поле должен как минимум не проигрывать.

Прогноз и ставка на матч — «Марсель» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,73.