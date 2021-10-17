«Кубань» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 17:00 мск. «Кубань» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кубань»

«Кубань» все никак не может вылезти из зоны вылета. Более того, краснодарцы остаются на дне таблицы с 11 очками в активе.

Александр Точилин уже покинул тренерский мостик, но под временным руководством Владимира Маминова кубанцы победили. На выезде был обыгран «Ротор» (1:3).

Новым наставником команды будет Роберт Евдокимов. Адепт надежности в обороне наверняка станет перестраивать игру команды под свои принципы.

Прогнозы на ФНЛ

Победа в Волгограде послужит отличной мотивацией для игроков «Кубани». Так что бой челнинцам «желто-зеленые» наверняка дадут.

«КАМАЗ»

Челнинцы — одно из приятных открытий ФНЛ. И пусть вас не вводит в заблуждение 10 место команды на текущий момент!

В минувшем туре «КАМАЗ» разочаровал результатом. Дома челнинцам не удалось переиграть «Енисей» (1:1).

Уже два матча к ряду не побеждает эта интересная команда. Впрочем, три недели без поражений — тоже неплохой показатель.

«КАМАЗ» забивает не так много (16 мячей), и пропускает мало (15 голов). В общем, выезд на Кубань для команды будет шансом раздобыть очки.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «КАМАЗ» за 2.28, на ничью за 3.15, а на «Кубань» — за 3.20.

Кубанцы постепенно выбираются из психологической ямы , и наверняка будут активно атаковать.

«КАМАЗ» показывает более-менее стабильные результаты, и в этой встрече постарается разжиться очками.

Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.