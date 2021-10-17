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    На Кубани забивают все?

    «Кубань» — «КАМАЗ». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, ФНЛ, 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кубань» — «КАМАЗ»
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    «Кубань»
    «Кубань» сыграет на своем поле с «КАМАЗом» в рамках 18-го тура чемпионата России. Матч пройдет 17 октября, начало — в 17:00 мск. «Кубань» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кубань»

    «Кубань» все никак не может вылезти из зоны вылета. Более того, краснодарцы остаются на дне таблицы с 11 очками в активе.

    Александр Точилин уже покинул тренерский мостик, но под временным руководством Владимира Маминова кубанцы победили. На выезде был обыгран «Ротор» (1:3).

    Новым наставником команды будет Роберт Евдокимов. Адепт надежности в обороне наверняка станет перестраивать игру команды под свои принципы.

    Прогнозы на ФНЛ

    Победа в Волгограде послужит отличной мотивацией для игроков «Кубани». Так что бой челнинцам «желто-зеленые» наверняка дадут.

    «КАМАЗ»

    Челнинцы — одно из приятных открытий ФНЛ. И пусть вас не вводит в заблуждение 10 место команды на текущий момент!

    В минувшем туре «КАМАЗ» разочаровал результатом. Дома челнинцам не удалось переиграть «Енисей» (1:1).

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    • Уже два матча к ряду не побеждает эта интересная команда. Впрочем, три недели без поражений — тоже неплохой показатель.

    «КАМАЗ» забивает не так много (16 мячей), и пропускает мало (15 голов). В общем, выезд на Кубань для команды будет шансом раздобыть очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «КАМАЗ» за 2.28, на ничью за 3.15, а на «Кубань» — за 3.20.

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    Кубанцы постепенно выбираются из психологической ямы, и наверняка будут активно атаковать.

    «КАМАЗ» показывает более-менее стабильные результаты, и в этой встрече постарается разжиться очками.

    Обе команды мотивированы подняться в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    «Кубань» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. На Кубани забивают все?
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