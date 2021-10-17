В воскресенье, 17 октября, «Бордо» на своем поле примет «Нант» в десятом туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Матмут-Атлантик», начнется в 16:00 по московскому времени. «Бордо» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бордо»

«Бордо» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 7 очков.

«Жирондинцы» одержали одну победу, четырежды сыграли вничью и потерпели четыре поражения в девяти турах.

В трех последних матчах подопечные Владимира Петковича разошлись миром с «Монпелье» (3:3) и «Ренном» (1:1), а также уступили «Монако» (0:3).

Все прогнозы на Лигу 1

В лазарете «Бордо» находятся Поль Байсс, Лоран Косельни, Джош Маджа, Жан Онана и Иссуф Сиссоко. Дисквалификацию отбывает Стьян Грегерсен.

«Нант»

«Нант» расположился на девятой строчке в турнирной таблице французской Лиги 1 с 13 баллами.

На счету «канареек» четыре победы, одна ничья и четыре поражения в матчах национального первенства.

Команда Антуана Комбуаре в трех предыдущих встречах выиграла у «Бреста» (3:1) и «Труа» (2:0), а также потерпела поражение от «Реймса» (1:3).

Среди травмированных у «Нанта» значатся Кентен Мерлен и Виллем Жеббель. Из-за перебора желтых карточек не сыграет Жан-Шарль Кастеллетто.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: победа «Нанта» — 2.70, победа «Бордо» — 2.90, ничья — 3.10.

«Канарейки» чуть лучше провели стартовый отрезок сезона, но, поскольку им предстоит сыграть на выезде против отдохнувшего соперника, можно сказать, что шансы команд действительно равны.

Ожидаем ожесточенной битвы за важные очки, поэтому полагаем, что к перерыву лидер не будет известен. Наш прогноз и ставка — «ничья после первого тайма» за 2.14.

Еще один вариант — «тотал меньше 2,5» за 1.76. Команды будут играть на результат без лишнего риска. Высокая результативность здесь возможна только в том случае, если кто-то будет удален, ну или чья-то линия обороны начнет неоправданно ошибаться.