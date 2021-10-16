«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Лестера» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 октября, начало — в 17:00 мск. «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» после семи туров находится на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ. Пожалуй, уже можно говорить, что команде не удался старт сезона.

На данный момент безвыигрышная серия «Лестера» в чемпионате составляет четыре матча.

Перед паузой на матчи сборных команда Брендара Роджерса сыграла вничью с «Бернли» и «Кристал Пэлас». А до этого были поражения от «Манчестер Сити» и «Брайтона».

«Лестер» пропустил пять мячей в трех предыдущих матчах на своем поле.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» тем временем находится на четвертом месте. Отставание от возглавляющего таблицу «Челси» составляет два очка. Но при этом «МЮ» одна из четырех команд, которые набрали по 14 очков.

Команда Оле-Гуннара Сульшера неудачно провела два предыдущих матча в чемпионате. Сначала было домашнее поражение от «Астон Виллы», а потом ничья с «Эвертоном».

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Кроме того, «МЮ» вылетел из Кубка английской лиги, проиграв дома «Вест Хэму».

«МЮ» пропускал хотя бы один мяч в каждом из семи предыдущих матчей.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают за 3.78, а победу «МЮ» — за 2.14.

«Лестер» хоть и не впечатляет в начале сезона, на «МЮ» в этом матче ставить опасно. К тому же хозяев можно смело назвать неудобным соперником для команды Сульшера. «МЮ» в трех предыдущих матчах против «Лестера» потерпел два поражения и ни разу не выиграл.

Поэтому оптимальный вариант в данной ситуации — ставка на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.09.