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    Украинцы исправятся за фиаско от французов

    Украина U21 — Фарерские острова U21. Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина U21 — Фарерские острова U21
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    Михаил Мудрик
    12 октября в Запорожье молодежная сборная Украины сыграет со сверстниками из Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 18:00 по мск. Украина U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Украина U21

    Молодежная сборная Украины в текущем отборочном цикле успела провести три встречи, в которых набрала шесть баллов и находится на втором месте в группе.

    Начали «желто-синие» данную компанию превосходно, выиграв поочередно в гостях у Сербии 1:0 и дома у Армении 2:1. Но накануне они были разгромлены на выезде сверстниками из Франции со счетом 0:5.

    Это фиаско стало для украинцев только вторым за последние девять официальных игр. Еще в этот период они раз сыграли вничью и добились шести викторий.

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    Напомним, что в минувшем отборочном цикле к ЧЕ-2021 сборная Украины финишировала только третьей, пропустив вперед себя Данию и Румынию, и не вышла в финальную часть.

    Фарерские острова U21

    Молодежка Фарер в текущем отборочном цикле провела уже четыре встречи, в которых набрала пять пунктов и занимает с ними третье место в группе H.

    Стартовали «рыбаки» в данной квалификации с домашней победы над армянскими сверстниками со счетом 2:0, после чего проиграли им же на выезде с аналогичным результатом.

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    • После этого фарерцы в данном турнире дважды дома сыграли вничью по 1:1. Сперва они смогли сотворить настоящую сенсацию, расписав мировую с молодежной сборной Франции, а накануне поделили очки с Северной Македонией.

    Отметим, что за семь последних официальных встреч у островитян только два поражения. Также в этот период они трижды победили и два раза расписали мировые.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Украины U21 предлагают — 1.10.

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    На викторию Фарерские острова U21 дают — 19.00, ничья оценена — в 9.10.

    После провала во Франции украинцы будут настроены поправить свою разницу мячей, к тому же соперник для этого у них подходящий, очень слабо играющий в гостях.

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    Украина U21 — Фарерские острова U21: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Украинцы исправятся за фиаско от французов
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