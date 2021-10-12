Сербия
Сербы являются лидерами группы. Они набрали 14 очков и на данный момент остаются без поражений, несмотря на присутствие рядом португальской команды. С ними хозяева смогли сыграть вничью (2:2).
Сербия провела на матч больше, чем Португалия. 9 октября команда обыграла Люксембург со счетом 1:0 и одержала свою четвертую победу в квалификации.
В сентябре сербы разгромили Люксембург со счетом 4:1 и сыграли вничью 1:1 с Ирландией.
Все три домашних матча в отборочном цикле Сербия провела результативно. В каждом она забивала не менее трех голов. Во всех случаях тотал встречи был не менее четырех.
Азербайджан
Азербайджанцы безуспешно проводят эту квалификацию. Единственным положительным моментом можно считать ничью с Ирландией (1:1).
Во всех остальных случаях сборная Азербайджана проигрывала. Также у нее 12 пропущенных голов. Это больше, чем у любой другой команды группы.
Напомним, что в сентябре кроме ничьи с ирландцами у команды были поражения от Люксембурга (1:2) и Португалии (0:3).
9 октября гости с разгромным счетом 0:3 проиграли сборной Ирландии на своем поле.
Прогноз и ставка
Сербы — очевидные фавориты поединка. На их победу букмекеры предлагают коэффициент 1.17, тогда как на победу Азербайджана нам дают 17.50. Ничья выставлена с коэффициентом 7.90.
Сербы сейчас выглядят куда скромнее по результативности, однако гости очень много пропустили в последних матчах и не исключено, что в этом случае
Азербайджан пропускал по 3 мяча в последних двух игра. Поставить на тотал Сербии больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85.