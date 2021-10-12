ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе и Карим БенземаБензема и Мбаппе принесли трофей. Франция в напряженном матче обыграла Испанию Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией
  • 23:40
    • Сборная Франции — чемпион Лиги наций-2020/2021
  • 17:53
    • Италия обыграла Бельгию в матче за третье место Лиги наций
  • 21:05
    • Валиева победила на турнире Finlandia Trophy с двумя мировыми рекордами
  • 20:54
    • Гризманн, Бензема и Мбаппе сыграют в атаке сборной Франции против Испании
  • 19:48
    • Карпин взял на себя вину за неудачную игру против Словакии
  • 19:34
    • Тренер сборной Словении рад отсутствию Дзюбы в команде России
  • 17:19
    • Боттас выиграл Гран-при Турции
    Все новости спорта

    Ждать ли от сербов много голов?

    Сербия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.85) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Сербии Прогнозы на Сборная Азербайджана Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Сербия — Азербайджан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Филип Костич
    12 октября на «Райок Митич» в Белграде сборная Сербии примет сборную Азербайджана в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы А. Начало поединка в 21:45 мск. Сербия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сербия

    Сербы являются лидерами группы. Они набрали 14 очков и на данный момент остаются без поражений, несмотря на присутствие рядом португальской команды. С ними хозяева смогли сыграть вничью (2:2).

    Сербия провела на матч больше, чем Португалия. 9 октября команда обыграла Люксембург со счетом 1:0 и одержала свою четвертую победу в квалификации.

    В сентябре сербы разгромили Люксембург со счетом 4:1 и сыграли вничью 1:1 с Ирландией.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Все три домашних матча в отборочном цикле Сербия провела результативно. В каждом она забивала не менее трех голов. Во всех случаях тотал встречи был не менее четырех.

    Азербайджан

    Азербайджанцы безуспешно проводят эту квалификацию. Единственным положительным моментом можно считать ничью с Ирландией (1:1).

    Во всех остальных случаях сборная Азербайджана проигрывала. Также у нее 12 пропущенных голов. Это больше, чем у любой другой команды группы.

  • Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым дебютантом «фурии рохи»
  • 09/10/2021

    • Напомним, что в сентябре кроме ничьи с ирландцами у команды были поражения от Люксембурга (1:2) и Португалии (0:3).

    9 октября гости с разгромным счетом 0:3 проиграли сборной Ирландии на своем поле.

    Прогноз и ставка

    Сербы — очевидные фавориты поединка. На их победу букмекеры предлагают коэффициент 1.17, тогда как на победу Азербайджана нам дают 17.50. Ничья выставлена с коэффициентом 7.90.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Сербы сейчас выглядят куда скромнее по результативности, однако гости очень много пропустили в последних матчах и не исключено, что в этом случае нас ждет тотал больше.

    Азербайджан пропускал по 3 мяча в последних двух игра. Поставить на тотал Сербии больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Адмирал — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.95
  • Прогноз на матч Кипр — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Торпедо — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Авангард — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Албания U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.31
  • Прогноз на матч Шаповалов — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Рублев — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Краинович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Андорра U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Словения — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Хорватия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Сербия — Азербайджан: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Ждать ли от сербов много голов?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры