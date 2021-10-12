12 октября на «Райок Митич» в Белграде сборная Сербии примет сборную Азербайджана в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы А. Начало поединка в 21:45 мск. Сербия — Азербайджан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия

Сербы являются лидерами группы. Они набрали 14 очков и на данный момент остаются без поражений, несмотря на присутствие рядом португальской команды. С ними хозяева смогли сыграть вничью (2:2).

Сербия провела на матч больше, чем Португалия. 9 октября команда обыграла Люксембург со счетом 1:0 и одержала свою четвертую победу в квалификации.

В сентябре сербы разгромили Люксембург со счетом 4:1 и сыграли вничью 1:1 с Ирландией.

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Все три домашних матча в отборочном цикле Сербия провела результативно. В каждом она забивала не менее трех голов. Во всех случаях тотал встречи был не менее четырех.

Азербайджан

Азербайджанцы безуспешно проводят эту квалификацию. Единственным положительным моментом можно считать ничью с Ирландией (1:1).

Во всех остальных случаях сборная Азербайджана проигрывала. Также у нее 12 пропущенных голов. Это больше, чем у любой другой команды группы.

Напомним, что в сентябре кроме ничьи с ирландцами у команды были поражения от Люксембурга (1:2) и Португалии (0:3).

9 октября гости с разгромным счетом 0:3 проиграли сборной Ирландии на своем поле.

Прогноз и ставка

Сербы — очевидные фавориты поединка. На их победу букмекеры предлагают коэффициент 1.17, тогда как на победу Азербайджана нам дают 17.50. Ничья выставлена с коэффициентом 7.90.

Сербы сейчас выглядят куда скромнее по результативности, однако гости очень много пропустили в последних матчах и не исключено, что в этом случае нас ждет тотал больше .

Азербайджан пропускал по 3 мяча в последних двух игра. Поставить на тотал Сербии больше 2.5 можно с коэффициентом 1.85.