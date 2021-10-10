Венесуэла
Сборная Венесуэлы — худшая команда текущего отбора в Южной Америке. После десяти сыгранных матчей в ее активе всего лишь четыре очка.
Ранее на этой неделе Венесуэла потерпела домашнее поражение от Бразилии — 1:3. Тут можно разве что отметить, что бразильцы первыми пропустили, а потом забили победный гол только на 85-й минуте.
Серия поражений Венесуэлы достигла уже пяти матчей, а безвыигрышная — 10-ти.
Сборная Венесуэлы одержала только одну домашнюю победу в текущей квалификации ЧМ.
Эквадор
Тем временем Эквадор, набравший уже 16 очков, поднялся в турнирной таблице на третье место. Правда, Уругвай эквадорцы опережают только по дополнительным показателям.
В четверг сборная Эквадора разгромила на своем поле Боливию — 3:0. Интересно при этом, что все три мяча были забиты в первые 20 минут.
В сентябре команде Густаво Альфаро набрала трех матчах четыре очка. После победы над Парагваем и ничьей с Чили было гостевое поражение от Уругвая.
Эквадор потерпел три поражения в четырех матчах текущего отбора.
Прогноз и ставка
На Венесуэлу в этом матче можно поставить за 3.92, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Эквадора — за 2.04.
Для Эквадора предстоящий матч хороший шанс закрепиться в первой четверке. Дальше таких простых соперников уже не будет.
Ставка — победа Эквадора за 2.04. Это логично с учетом того, что Венесуэла крайне слабо проводит отбор на ЧМ-2022.