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    Эквадор наберет три очка на поле Венесуэлы?

    Венесуэла — Эквадор. Прогноз (к. 2.04) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 10 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Эквадор
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    Эквадор ни разу не проигрывал Венесуэле в пяти предыдущих матчах
    Сборная Венесуэлы сыграет на своем поле с командой Эквадора в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 10 октября в Каракасе, начало — в 23:30 мск. Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 10 Октября 2021 года
    Венесуэла
  • Каракас
    •  Венесуэла 23:30 Эквадор Эквадор
  • Кито
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.75
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    Венесуэла

    Сборная Венесуэлы — худшая команда текущего отбора в Южной Америке. После десяти сыгранных матчей в ее активе всего лишь четыре очка.

    Ранее на этой неделе Венесуэла потерпела домашнее поражение от Бразилии — 1:3. Тут можно разве что отметить, что бразильцы первыми пропустили, а потом забили победный гол только на 85-й минуте.

    Серия поражений Венесуэлы достигла уже пяти матчей, а безвыигрышная — 10-ти.

    Сборная Венесуэлы одержала только одну домашнюю победу в текущей квалификации ЧМ.

    Эквадор

    Тем временем Эквадор, набравший уже 16 очков, поднялся в турнирной таблице на третье место. Правда, Уругвай эквадорцы опережают только по дополнительным показателям.

    В четверг сборная Эквадора разгромила на своем поле Боливию — 3:0. Интересно при этом, что все три мяча были забиты в первые 20 минут.

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    В сентябре команде Густаво Альфаро набрала трех матчах четыре очка. После победы над Парагваем и ничьей с Чили было гостевое поражение от Уругвая.

    Эквадор потерпел три поражения в четырех матчах текущего отбора.

    Прогноз и ставка

    На Венесуэлу в этом матче можно поставить за 3.92, ничью букмекеры предлагают за 3.28, а победу Эквадора — за 2.04.

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    Для Эквадора предстоящий матч хороший шанс закрепиться в первой четверке. Дальше таких простых соперников уже не будет.

    Ставка — победа Эквадора за 2.04. Это логично с учетом того, что Венесуэла крайне слабо проводит отбор на ЧМ-2022.

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    Венесуэла — Эквадор: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на футбол. Эквадор наберет три очка на поле Венесуэлы?
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