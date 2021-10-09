«Волгарь»
Астраханцы пока находятся в зоне вылета. «Волгарь» набрал только 9 очков в 15 матчах, и вполне заслуженно осел на 18 месте.
Вот и свежая серия из трех поражений к ряду явно говорит о кризисе в команде. Иногда «Волгарю» удается доставлять неприятности соперникам (как было в матче с «Аланией»), но чаще астраханцы огорчают своих болельщиков.
Что говорить, если игроки «Волгаря» сумели отличиться лишь семью голами в ворота соперников. Это худший результат в лиге на данный момент.
Поединок с липчанами — отличный шанс прервать пораженческую серию и, заодно, добыть важнейшие очки. Борьба за выживание ведь только начинается…
«Металлург» Липецк
То, как обороняются липчане — отдельная песня. В 15 сыгранных матчах «Металлург» Липецк умудрился пропустить уже 37 раз. Жуть!
В минувшем туре «Металлург» Липецк сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1). Правда, липчанам очень помог автогол защитника соперников Глеба Грачева.
«Металлурги» уже месяц без побед. При такой диспозиции удержаться в ФНЛ будет задачей почти невыполнимой.
Престарелая атака команды не радует: лишь 11 мячей в 15 матчах. Да и 9 набранных очков — тихий ужас, и хуже ситуация лишь у обескровленной «Кубани».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Волгарь» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Металлург» Липецк — за 3.96.
Несмотря на все свои проблемы,
Тылы липчан все чаще напоминают дуршлаг, и наверняка дадут сбой и в этом матче.
Астраханцы смотрятся поживее липчан, к тому же за них сыграет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.00.