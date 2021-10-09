«Волгарь» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

Астраханцы пока находятся в зоне вылета. «Волгарь» набрал только 9 очков в 15 матчах, и вполне заслуженно осел на 18 месте.

Вот и свежая серия из трех поражений к ряду явно говорит о кризисе в команде. Иногда «Волгарю» удается доставлять неприятности соперникам (как было в матче с «Аланией»), но чаще астраханцы огорчают своих болельщиков.

Что говорить, если игроки «Волгаря» сумели отличиться лишь семью голами в ворота соперников. Это худший результат в лиге на данный момент.

Прогнозы на ФНЛ

Поединок с липчанами — отличный шанс прервать пораженческую серию и, заодно, добыть важнейшие очки. Борьба за выживание ведь только начинается…

«Металлург» Липецк

То, как обороняются липчане — отдельная песня. В 15 сыгранных матчах «Металлург» Липецк умудрился пропустить уже 37 раз. Жуть!

В минувшем туре «Металлург» Липецк сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1). Правда, липчанам очень помог автогол защитника соперников Глеба Грачева.

«Металлурги» уже месяц без побед. При такой диспозиции удержаться в ФНЛ будет задачей почти невыполнимой.

Престарелая атака команды не радует: лишь 11 мячей в 15 матчах. Да и 9 набранных очков — тихий ужас, и хуже ситуация лишь у обескровленной «Кубани».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Волгарь» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Металлург» Липецк — за 3.96.

Несмотря на все свои проблемы, огорчить слабейшую в лиге оборону хозяевам вполне по силам .

Тылы липчан все чаще напоминают дуршлаг, и наверняка дадут сбой и в этом матче.

Астраханцы смотрятся поживее липчан, к тому же за них сыграет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.00.