ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 17:33
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Finlandia Trophy
  • 17:17
    • Азмун избежал дополнительной дисквалификации
    Все новости спорта

    Прервет ли «Волгарь» серию из трех поражений?

    «Волгарь» — «Металлург» Липецк. Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 9 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Волгарь Прогнозы на Металлург Липецк Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Металлург» Липецк
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Волгарь»
    «Волгарь» сыграет на своем поле с «Металлургом» Липецк в рамках 16-го тура чемпионата России. Матч пройдет 9 октября, начало — в 16:00 мск. «Волгарь» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 09 Октября 2021 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 16:00 Металлург Липецк Металлург Липецк
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.05
  • Ставка!
    •

    «Волгарь»

    Астраханцы пока находятся в зоне вылета. «Волгарь» набрал только 9 очков в 15 матчах, и вполне заслуженно осел на 18 месте.

    Вот и свежая серия из трех поражений к ряду явно говорит о кризисе в команде. Иногда «Волгарю» удается доставлять неприятности соперникам (как было в матче с «Аланией»), но чаще астраханцы огорчают своих болельщиков.

    Что говорить, если игроки «Волгаря» сумели отличиться лишь семью голами в ворота соперников. Это худший результат в лиге на данный момент.

    Прогнозы на ФНЛ

    Поединок с липчанами — отличный шанс прервать пораженческую серию и, заодно, добыть важнейшие очки. Борьба за выживание ведь только начинается…

    «Металлург» Липецк

    То, как обороняются липчане — отдельная песня. В 15 сыгранных матчах «Металлург» Липецк умудрился пропустить уже 37 раз. Жуть!

    В минувшем туре «Металлург» Липецк сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (1:1). Правда, липчанам очень помог автогол защитника соперников Глеба Грачева.

  • Не вписался в вертикаль. У РПЛ впервые за 14 лет будет новый босс
  • Глава РПЛ Сергей Прядкин избежал вотума недоверия и сам ушел в отставку
  • 05/10/2021

    • «Металлурги» уже месяц без побед. При такой диспозиции удержаться в ФНЛ будет задачей почти невыполнимой.

    Престарелая атака команды не радует: лишь 11 мячей в 15 матчах. Да и 9 набранных очков — тихий ужас, и хуже ситуация лишь у обескровленной «Кубани».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Волгарь» за 2.00, на ничью за 3.30, а на «Металлург» Липецк — за 3.96.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на все свои проблемы, огорчить слабейшую в лиге оборону хозяевам вполне по силам.

    Тылы липчан все чаще напоминают дуршлаг, и наверняка дадут сбой и в этом матче.

    Астраханцы смотрятся поживее липчан, к тому же за них сыграет фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Победа «Волгаря» с коэффициентом 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.50
  • Прогноз на матч Эквадор — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Перу — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Волгарь» — «Металлург» Липецк: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Прервет ли «Волгарь» серию из трех поражений?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры