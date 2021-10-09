9 октября на «Народовы» (Варшава) сборная Польши примет сборную Сан-Марино в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы I. Встреча назначена на 21:45 по мск. Польша — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Поляки набрали 11 очков и занимают третье место в своей отборочной группе после шести туров, отставая на одно очко от Албании и на на три Венгрию.

В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1. Один из мячей забил полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Правда, пропущенный гол в матче с такой командой наверняка немного смутил польскую сборную.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия, против которой вырвала ничью на последних минутах.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 47 матчей и все проиграли.

«Футбольные карлики» начали текущий отборочный цикл с крупного поражения от Англии со счетом 0:5, после этого они пропустили три безответных мяча от Венгрии и уступили 0:2 Албании.

В сентябре команда потерпела выездное фиаско от Андорры (0:2), дома проиграла Польше (1:7), забив тем самым свой первый гол в официальных играх за последние два года, а прошлой игре потерпела разгром от Албании (0:5).

Прогнозы и ставки

Букмекеры очевидно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,00.

Успех гостей оценивается в 67,00, тогда как ничья — в 34,00.

Наши прогноз и ставка — Польша выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 1,57.