Польша
Поляки набрали 11 очков и занимают третье место в своей отборочной группе после шести туров, отставая на одно очко от Албании и на на три Венгрию.
В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1. Один из мячей забил полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.
А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Правда, пропущенный гол в матче с такой командой наверняка немного смутил польскую сборную.
Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия, против которой вырвала ничью на последних минутах.
Сан-Марино
Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.
В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 47 матчей и все проиграли.
«Футбольные карлики» начали текущий отборочный цикл с крупного поражения от Англии со счетом 0:5, после этого они пропустили три безответных мяча от Венгрии и уступили 0:2 Албании.
В сентябре команда потерпела выездное фиаско от Андорры (0:2), дома проиграла Польше (1:7), забив тем самым свой первый гол в официальных играх за последние два года, а прошлой игре потерпела разгром от Албании (0:5).
Прогнозы и ставки
Букмекеры очевидно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,00.
Успех гостей оценивается в 67,00, тогда как ничья — в 34,00.
Наши прогноз и ставка — Польша выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 1,57.