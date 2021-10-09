ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций Валерий КарпинИгра на выбывание. Сборная России подходит к решающим матчам на фоне череды травм Мохамед СалахСалах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
  • 11:45
    • «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой как у Неймара
    Все новости спорта

    Вернется ли Польша на второе место в группе?

    Польша — Сан-Марино. Прогноз (к. 1.57) и ставки на футбол, отбор на ЧМ-2022, 9 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Польши Прогнозы на Сборная Сан-Марино Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Польша — Сан-Марино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Польша идет на третьем месте
    9 октября на «Народовы» (Варшава) сборная Польши примет сборную Сан-Марино в рамках отборочного цикла ЧМ-2022 группы I. Встреча назначена на 21:45 по мск. Польша — Сан-Марино: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Польша

    Поляки набрали 11 очков и занимают третье место в своей отборочной группе после шести туров, отставая на одно очко от Албании и на на три Венгрию.

    В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1. Один из мячей забил полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк.

    А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Правда, пропущенный гол в матче с такой командой наверняка немного смутил польскую сборную.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия, против которой вырвала ничью на последних минутах.

    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино — одна из слабейших команд мира. За всю историю ее существования она добыла всего одну победу в товарищеской игре, а в официальных встречах она еще не побеждала.

    В последний раз «сиятельным» удавалось набрать очки в матчах отборочных циклов чемпионатов мира в 2001 году, сыграв тогда вничью 1:1 с Латвией. После этого они провели 47 матчей и все проиграли.

  • Салах, Бензема и Левандовски. Самые сильные футболисты в европейских лигах
  • Форвард «Ливерпуля» превзошел даже Бруну Фернандеша, а нападающий «Реала» бросил вызов Лионелю Месси
  • Вчера

    • «Футбольные карлики» начали текущий отборочный цикл с крупного поражения от Англии со счетом 0:5, после этого они пропустили три безответных мяча от Венгрии и уступили 0:2 Албании.

    В сентябре команда потерпела выездное фиаско от Андорры (0:2), дома проиграла Польше (1:7), забив тем самым свой первый гол в официальных играх за последние два года, а прошлой игре потерпела разгром от Албании (0:5).

    Прогнозы и ставки

    Букмекеры очевидно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,00.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 67,00, тогда как ничья — в 34,00.

    Наши прогноз и ставка — Польша выиграет, и в матче будет забито четыре или больше голов за 1,57.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Барыс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Молдавия U21 — Уэльс U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария U21 — Гибралтар U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Литва U21 — Мальта U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина U21 — Италия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Швеция U21 — Черногория U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хорватия U21 — Норвегия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Белоруссия U21 — Греция U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ирландия U21 — Люксембург U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Франция U21 — Украина U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Польша — Сан-Марино: прогноз, ставка (1.57), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Вернется ли Польша на второе место в группе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры